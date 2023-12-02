В Стерлитамаке прошёл праздник народной вышивки

ЗАГАДКИ ЧУВАШСКИХ УЗОРОВ

УРОКИ ФОЛЬКЛОРА



Мы беседуем с одним из организаторов мероприятия − кандидатом филологических наук, доцентом кафедры татарской и чувашской филологии СФ УУНиТ Л.А.Афанасьевой:

– Лира Аркадьевна, в чём вы видите смысл праздника?

– Жителям нашего многонационального города полезно знать быт и нравы, фольклор, культуру друг друга. Это сближает всех нас, развивает не только интеллектуально, но и нравственно. Не зря бытует мнение – знание культуры соседнего народа помогает лучше понять свои родные традиции, обычаи, историю.

– Вышивка – чисто женское занятие. Понятно, что это значительный культурный пласт, но как она может пролить свет на чувашскую историю?

– Чувашская вышивка – это письменность нашего народа. Орнаменты можно читать как книгу. К сожалению, смысла многих узоров уже не понять, ведь вышивка менялась вместе с языком.

Но и сейчас она – источник исторической информации, философского мировоззрения народа. Например, чуваши представляли Землю в виде квадрата. Это нашло отражение во многих женских рукоделиях.

До нашего времени сохранилось старинное поверье: если девушка одарена творческим мышлением и способна вышивать оригинальные узоры, то проживёт достойную счастливую жизнь. Вот поэтому чувашская вышивка так разнообразна и неповторима. Её отличает удивительное богатство цветовой гаммы. Синий, зелёный, золотисто-жёлтый, чёрный цвета, сочетаясь с главным (красным), придают узору изящество и красоту.

Ни один из нарядов не повторяется, так как, вышивая рубашку, покрывало для невесты, платок для жениха, вышивальщица использует родовые знаки, прибавляя к ним свою творческую фантазию.

– Сейчас образцы чувашской вышивки можно найти только в музеях?

– Не только. Чувашская вышивка не потеряла, а, наоборот, приобрела широкую популярность. Большим спросом пользуются узорные салфетки, скатерти, игольницы, сумочки для телефонов.



РАЗГОВОР С ЛЮБИТЕЛЕМ ИСТОРИИ



Владислав Дмитриевич Васильев – фанат чувашской истории и культуры. Он многолетний участник фольклорно-этнографической студии «Эреш» (в переводе «Узор»). У него в библиотеке литература по чувашской истории, культуре, искусству.

– Владислав Дмитриевич, что вы можете рассказать об истории чувашской вышивки?

– Это один из основных видов национального орнаментального искусства. Вышивке девочек учили с самого раннего детства. Позор для семьи, если девушка не умела вышивать.

– Назовите особенности чувашских вышивок.

– Основной цвет – красный. Это цвет жизни, цвет крови. Остальные цвета служили дополнением.

Вышивали зимой. Летом – работа в поле, на огородах. Зимними вечерами собирались девушки и женщины в одной избе, вышивали и пели. Не зря Чувашию называют краем ста тысяч песен и ста тысяч вышивок.

– Вышивка использовалась как украшение одежды?

– Не только. Она несла определённую информацию. По вышитому головному убору можно было определить возраст его хозяйки, женщина она или девушка, к какому роду принадлежит. Кроме того, вышивки, которые содержали древние символы, играли роль оберегов (от сглаза, порчи).

Символов очень много. В центре вышивки – мировое дерево. Около него находятся фигурки животных или птиц. Обработанная вспаханная земля обозначалась наклонными полосками синего, зелёного и жёлтого цветов.

В узорах отражалось миропонимание народа.

– Владислав Дмитриевич, а вы умеете вышивать?

– Я умею вязать. Сейчас вяжу тёплые шерстяные носки для воинов СВО. Я люблю не только историю, но и Родину. А любить свою землю – значит в трудное время помогать ей, как только можно.



ГИМНАЗИСТЫ НА ПРАЗДНИКЕ



За столами сидят ребята и с любопытством смотрят на происходящее. Правду сказать, было на что посмотреть.

Демонстрировались старинные посиделки. Участницы вышивали и пели красивую протяжную песню. Слова непонятны, но от проникновенной грустной мелодии сердце так и замирает.

Свадебный обряд тоже вызвал живой интерес школьников.

Привела ребят на праздник преподаватель театральной студии гимназии № 3 им. Джалиля Киекбаева Нина Ефимовна Кобцева.

– Нина Ефимовна, вы пришли с мальчиками на праздник чувашской вышивки, заранее зная, что им будет интересно?

– Была в этом абсолютно уверена. Я убеждена, что детям нужно учиться видеть прекрасное в прикладном искусстве соседнего народа, его музыке, фольклоре. Чтобы понять и оценить народные шедевры, необходимо окунуться в культуру, почувствовать её прелесть, свое­образие, поэзию. Это, во-первых. Во-вторых, на нынешнем замечательном празднике собралось много интересных творческих людей. Общение с ними весьма полезно для молодёжи.

Сейчас мы готовим фильм о шаймуратовских классах, чтобы получить грант главы Башкортостана, и нам очень важно «повариться» в творческой атмосфере.



МАСТЕР-КЛАСС



Искусная вышивальщица Ирина Вениаминовна Филиппова на мастер-классе показывала приёмы вышивки и рассказывала об их особенностях:

– Вышивкой, как вы уже знаете, обычно украшаются рубахи, покрывала, головные уборы, передники и т.п.

Среди народа укоренилось убеждение, что специальная вышивка оберегает от тёмных сил. А кого нужно было оберегать в первую очередь? Конечно, женщину – дарительницу жизни!

Подчёркиваю, чувашская вышивка требует сосредоточенности, скрупулёзности и внимания.

Тонкие и аккуратные стежки на холсте нужно суметь правильно сосчитать. Ведь каждый элемент занимает определённое количество клеток на тонком холсте. А только одних швов более 30! Вышивка, как и музыка, без счёта не обходится.

Особой концентрации требует двусторонняя вышивка, которая должна выглядеть филигранно даже с изнанки.

Фото Тамары Андреевой.