Кто хочет стать музыкантом?

Творческие испытания на обучение на различных отделениях могут пройти маленькие горожане от 6 до 11 лет с 23 по 25 августа с 16 до 19 часов.

О том, почему ребёнку так важно сегодня заниматься музыкой с талантливыми наставниками, мы беседуем с директором ДШИ Ольгой Ивановной Вороновой.

– По каким направлениям и программам вы готовите ребят?

– У нас есть две программы: общеразвивающая ( по ней обучаются от трёх до пяти лет на народном отделении, игре на духовых инструментах и академическому, эстрадному и народному пению) и предпрофессиональная (фортепиано, скрипка, виолончель – 7-8 лет). Освоившие предпрофессиональную программу поступают в колледжи, затем в консерватории и институты. Больше половины детей учатся по общеразвивающей программе – раскрывают свои природные навыки. Сдав экзамены, можно перейти с неё на предпрофессиональную программу.

– Дети, которые учатся музыке, отличаются от своих сверстников?

– Да, у них другое качество жизни. Один важный пример. Сейчас многим детям требуется логопед: у них плохо развита речь. Игра на музыкальных инструментах помогает эффективно решить эту проблему. Далее: дети, которые учатся в двух школах, знают цену времени, умеют его планировать и правильно расставлять приоритеты.

– Расскажите о преподавательском составе Вашей школы.

– В нашем коллективе трудятся профессионалы. Так, наш педагог Галина Владимировна Чижова единственная в республике удостоена федеральной премии по результатам первого в России конкурса достижений в педагогической деятельности среди преподавателей детских школ искусств, профобразовательных учебных заведений и вузов. 60 процентов преподавательского состава имеют высшую категорию. Наши выпускники возвращаются к нам в школу, чтобы преподавать – эта отличная тенденция говорит о многом.