Творим красоту. О «Мастерской ремёсел АРТ-ЛАБ» Стерлитамака

В МАСТЕРСКОЙ РЕМЁСЕЛ



Люди интересуются:

– А при чём здесь библиотека?

Организаторы выставки объясняют:

– При нашей библиотеке открыта «Мастерская ремёсел АРТ-ЛАБ» – это шесть мастерских по гончарному и швейному делу, войлоковалянию, ткачеству, батику, фото и видео.

Захотелось узнать подробнее о библиотеке и мастерской ремёсел.



СОДРУЖЕСТВО КНИЖНОГО ЗНАНИЯ И МАСТЕРСТВА



Юношеская библиотека (ул.Шафиева, 9) – кладовая чудес. Прекрасный книжный фонд соседствует с прялками, гончарным кругом, ткацкими станками, швейной машинкой «Зингер». И книги здесь не только для развлекательного чтения. Многие из них − помощницы, наставницы, советчицы. Например, руководства по гончарному делу, батику, шерстяной живописи.



Известно, что при знаменитой Александрийской библиотеке тоже были мастерские. Действительно, новое – хорошо забытое старое. Содружество книжного знания и мастерства всегда плодотворно, и вернуться к нему полезно и для умных голов, и для умелых рук.

Мы беседуем с заведующей библиотекой Т.Н.Антоновой:

– Тамара Николаевна, когда и с какой целью в библиотеке была открыта мастерская ремёсел?

– В марте 2020 года проект был реализован по программе поддержки местных инициатив на основе софинансирования.

Цель мастерской − помочь детям и подросткам развивать интеллектуальные и творческие способности, полюбить чтение и ощутить радость труда.

Ребята вместе со взрослыми занимаются у нас акриловой живописью, ковровой вышивкой, художественной лепкой, кастомизацией, росписью или украшением шоперов.



– Поясните, пожалуйста, что означают слова «кастомизация» и «шопер»?

– В широком смысле «кастомизация» (от английского to customize) – преображение вещи с помощью подручных материалов: украшений, нашивок, раскраски.

Кастомизация – верный способ создать уникальную вещь, свой неповторимый стиль в одежде.

Шопер – объёмная прямоугольная сумка без застёжек и молний для хозяйственных нужд. Её можно расписать, украсить аппликацией или вышивкой.

– Кто проводит мастер-классы?

– Сотрудники нашей библиотеки Наталья Александровна Юшина и Ирина Владимировна Гайниева. У них есть соответствующее художественное образование.

Наталья Александровна рассказала, как из обычной хозяйственной сумки можно сделать произведение искусства:

– Сначала нужно выбрать эскиз рисунка. Обычно мы предлагаем несколько вариантов. Но, случается, приносят и свои. Следующий этап: при помощи копировки осуществляется перенос на ткань. Затем рисунок раскрашивается тонкими кисточками.



Наталья Александровна показывает ткацкие станки – большой, малый и сотканную на них дорожку.

На стенде большой круг с золотыми полосами посередине, квадраты и прямоугольники с неясными контурами рисунка – это интерь-

ерная живопись. В ней нет никакого художественного смысла. Она сродни природным явлениям. Они есть, и этим всё сказано.

Рядом яркие витражи из цветного стекла, тарелочки, украшенные затейливыми узорами, расписные ткани (техника батик).



Наталья Александровна поясняет:

– Батик – это особая техника рисования на ткани – и ремесло, и искусство. Мы даже (в большом формате) расписывали тюль в технике тай-дай.

– Тай-дай − разновидность батика?

– Это техника окрашивания ткани, означаю-

щая «скрути и покрась». Она зародилась в Японии. А сейчас стала необычайно популярна в России. Самое замечательное, что сделать самим вещь в стиле тай-дай довольно просто.

Вызывала восхищение и выставка игрушек, выполненных в технике войлоковаляния. Невольно возник вопрос, где мастера находят подробное описание художественных техник и рекомендации по изготовлению игрушек, расписных тканей и всего прочего.



На этот вопрос ответила Тамара Николаевна:

– Как вы уже заметили, у нас в библиотеке много книг и журналов, где можно прочитать статьи о живописи, народных промыслах, изготовлению тканых изделий, ковров, шерстяной вышивке. Догоняем сразу двух зайцев: и к чтению приучаем, и пробуждаем интерес к народному творчеству. К нам на экскурсии приходят целыми классами. Мы даём попробовать ткать, рисовать, сделать игрушку из войлока.



ВОТ ТАК МУЗЕЙ!



В юношеской библиотеке при активном участии читателей и завсегдатаев мастерских ремёсел прошла акция «Подари экспонат библиотеке». Так появился мини-музей быта народов Республики Башкортостан «Умелец».

Заходишь туда и, кажется, что попадаешь в удивительную страну, где разные исторические эпохи соседствуют друг с другом. Вот швейная машина фирмы «Зингер» – мечта мастериц швейного дела XIX века. У стенки старинный шкаф с резными дверцами. А в нём уникальные изделия ручной работы – полотенца, салфетки, посуда.

Есть в музее прялки, музыкальные инструменты, изделия декоративно-прикладного искусства и даже почерневшая от времени древняя зернотёрка.

Тамара Николаевна рассказывает:

– Мини-музей создавался в рамках проекта «Открывая ремесло», который реализован за период с октября 2022 года по май 2023 при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



ПРОЕКТ ЗА ПРОЕКТОМ



– Тамара Николаевна, расскажите, какие мероприятия были проведены во время реализации проекта «Открывая ремесло»?

– У нас проводились творческие встречи, лектории, экскурсии, фольклорные посиделки для детей и взрослых. Также были организованы мастер-классы, где учились делать женские украшения народов Башкортостана.

Ключевым мероприятием этого проекта стало проведение на площадке перед юношеской библиотекой фестиваля ремёсел. Там были представлены работы, выполненные в ходе проекта, шедевры ремесленников Стерлитамака и экспонаты нашего мини-музея.

– Сейчас есть новый проект?

– Централизованная библиотечная система Стерлитамака, которая представила в этом году на второй основной конкурс грантов Президентского фонда культурных инициатив проект «Ожившие страницы» – в числе победителей.

– Расскажите подробнее об этом проекте.

– Главная задача проекта – популяризация русской классической литературы и фольклора.



В 4 библиотеках города пройдут занятия в творческих мастерских: «Книга у микрофона», «На сцене книга», «Творю руками сказку», «Книга в цифре». Будут организованы городская акция, конкурсы (иллюстраций к русским народным сказкам и детских театральных постановок), выездные выставки творческих работ участников творческих мастерских.

Завершится проект «Праздником слова, чтения и книги», где каждая творческая мастерская покажет горожанам свои шедевры: аудиозаписи сказок, мультипликационные ролики, иллюстрации и поделки, театральные постановки на сюжеты русских народных сказок.



Наша мастерская по декоративно-прикладному творчеству «Творю руками сказку» работает с завидным вдохновением.

Передо мной макет сказки «Репка». Огромный овощ тащит упорный Дед, старательная, трудолюбивая Бабка, юркая смешливая Внучка, серьёзная авторитетная Жучка, ленивая томная Кошка и слегка напуганная Мышка, мечтающая поскорее удрать с этого ответственного мероприятия. Лица и мордочки героев так выразительны, что по ним легко читаются характеры.



Избушка на курьих ножках удивляет респектабельностью – двухэтажная с черепичной крышей. Похоже, Баба Яга рулит в прибыльном бизнесе.

– Наталья Александровна, кто увидит всю эту красоту?

– У нас будут организованы выставки в библиотеках и в одном из торговых центров города. Кроме того, проводится «АРТ-выходной». В библиотеку приходят целыми семьями – папы, мамы, бабушки и с ними даже совсем маленькие детки. Кто на экскурсию, а кто поучиться ремеслу.

Ребятишкам очень нравится рисовать, лепить, клеить, конструировать, вышивать, делать украшения.



– Мастерят украшения, вышивают, наверное, только девочки?

– И мальчики тоже. Стоит посмотреть, как трудятся дети. Даже самые отчаянные шалуны забывают о проказах, делаются серьёзными и сосредоточенными.

ФОТО предоставлены юношеской библиотекой.