День башкиркого языка празднуем вместе с СГТКО!

В фойе СГТКО работали книжные выставки "Башҡортостан-тыуған төйәгем", "Моңло ижад эйәһе" с произведениями Народного поэта Башкортостана Гульфии Юнусовой, которая присутствовала в этот день в СГТКО. Для всех желающих библиотеки Стерлитамака провели мастер-класс по народному творчеству: дети с удовольствием делали башкирские украшения из бумаги.
А оркестр русских народных инструментов под руководством главного дирижёра А. Болотова и заслуженная артистка РБ Гульназ Идрисова представили детям и взрослым новую программу «Лесной оркестр».
В этом необычный лесу ёж играет на мандолине, кузнечик на скрипке, дятел на барабане, а медведь на баяне, птицы им подпевают, а черепахи танцуют.
Зрители прослушали произведения башкирских композиторов и познакомились с детскими стихотворениями Народного поэта Башкортостана Гульфии Юнусовой.
Гульфия Азнагуловна рассказала, что по сей день продолжает активную литературную деятельность. Совсем недавно увидела свет ее новая книга “Илһамлы яҙмыштар" о людях творчества, а еще три книги с очерками, воспоминаниями, и биографией находятся в работе.
Студентам и школьникам понравилось живое общение с известной башкирской поэтессой Гульфией Юнусовой, а также красивые музыкальные композиции, исполненные солистами филармонии СГТКО (художественный руководитель филармонии – заслуженный деятель искусств РБ Лира Файзуллина).
Гости могли запечатлеть праздничные моменты в специально оборудованной фотозоне.
О том, какое значение имеет родной язык в человеческой судьбе, размышляют юные журналисты, побывавшие в СГТКО:
– Мне очень понравилось сегодняшнее культурное событие, – говорит 15-летняя Лилиана Батыршина. – Спектакль получился забавным и трогательным, а больше мне запомнилось выступление оркестра: в его исполнении звучала музыка башкирских композиторов. Башкирский язык мне нравится своим богатством и разнообразием. Люблю то, как звучат башкирские музыкальные инструменты – курай и кубыз. Из башкирской литературы я выделяю творчество Мустая Карима. Мне нравятся его стихи, их атмосфера и образность.
– Мой родной язык - русский, а башкирский я изучаю в школе, – говорит 12-летняя Лера Кабаа. – Мне сложно даются некоторые звуки, поэтому концерт для меня – дополнительный урок с яркими впечатлениями . Сначала нужно познакомиться с башкирской культурой и языком, возможно, полюбить его, а затем изучать. По-другому это не работает. Вот начинается спекктакль. Звучат первые звуки, а я закрываю глаза и вижу лесную поляну ранним утром. Слышу кузнечика и жужжание жука. Капельки росы дрожат на травинке, и воробушек отряхивает перышки. Вот шорох листвы и писк маленькой мышки, а вот и неуклюжий мишка. К балалайке по взмаху руки дирижера присоединяется весь оркестр. Поляна тут же наполняется ярким светом. Все и всё закружилось в вальсе. Ещё взмах руками – и все стихает. Вот они, волшебные звуки курая . В них есть какая-то тайна и магия. Сегодня я ещё раз убедилась, что живая музыка – это волшебство, где все подчинено волшебной палочке дирижёра.
Зритель Фарид Фахретдинов (ему 85 лет) поделился своими впечатлениями:
– Меня до слез тронуло, что на сцене все наши родные и звучит родной язык, а в зале много молодых. Это значит, что будем жить! А с нами родной край, башкирский язык и наша культура.