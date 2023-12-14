День башкиркого языка празднуем вместе с СГТКО!

– Мой родной язык - русский, а башкирский я изучаю в школе, – говорит 12-летняя Лера Кабаа. – Мне сложно даются некоторые звуки, поэтому концерт для меня – дополнительный урок с яркими впечатлениями . Сначала нужно познакомиться с башкирской культурой и языком, возможно, полюбить его, а затем изучать. По-другому это не работает. Вот начинается спекктакль. Звучат первые звуки, а я закрываю глаза и вижу лесную поляну ранним утром. Слышу кузнечика и жужжание жука. Капельки росы дрожат на травинке, и воробушек отряхивает перышки. Вот шорох листвы и писк маленькой мышки, а вот и неуклюжий мишка. К балалайке по взмаху руки дирижера присоединяется весь оркестр. Поляна тут же наполняется ярким светом. Все и всё закружилось в вальсе. Ещё взмах руками – и все стихает. Вот они, волшебные звуки курая . В них есть какая-то тайна и магия. Сегодня я ещё раз убедилась, что живая музыка – это волшебство, где все подчинено волшебной палочке дирижёра.

Зритель Фарид Фахретдинов (ему 85 лет) поделился своими впечатлениями:

– Меня до слез тронуло, что на сцене все наши родные и звучит родной язык, а в зале много молодых. Это значит, что будем жить! А с нами родной край, башкирский язык и наша культура.