Чайковский - глубокий и прекрасный

Полная музыка балета Петра Чайковского «Щелкунчик» в двух отделениях покорила стерлитамакского зрителя, уже вошедшего во вкус виртуозной игры оркестра под управлением дирижёра Дмитрия Крюкова, который не только талантливо дирижирует оркестром, но и очень интересно рассказывает публике об истории создания исполняемого произведения.

– «Щелкунчик» – это поздний Чайковский, – говорит Дмитрий. – С одной стороны, эта волшебная музыка отражает драматизм ситуации. С другой – повествует о переходном возрасте ребёнка, о переменах, происходящих в душе подростка. И, наконец, композитор через образ растущей ели пытается отразить состояние человека, переходящего из этого мира в мир иной, от жизни к смерти. Это очень глубокая и очень красивая музыка, заставляющая нас смеяться и плакать.

Зал восторженно реагировал на игру музыкантов. Крики «Браво!» и громкие аплодисменты не смолкали в течение всего концерта, усиливаясь во время исполнения Марша, Вальса цветов, Па-де-де и других популярных фрагментов балета, давно ставшего настоящей новогодней классикой.

В это трудно поверить, но балет «Щелкунчик» был по-настоящему принят и оценён публикой и музыкальными критиками только через полвека после премьеры.

Марина Воронова

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