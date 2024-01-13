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Культурная среда
13 Января , 09:14

Чайковский - глубокий и прекрасный

Прекрасным подарком к старому новому году стал концерт государственного академического симфонического оркестра РБ в Стерлитамаке, который прошёл 12 января в ГДК при полном аншлаге.

Чайковский - глубокий и прекрасный
Чайковский - глубокий и прекрасный
Полная музыка балета Петра Чайковского «Щелкунчик» в двух отделениях покорила стерлитамакского зрителя, уже  вошедшего во вкус виртуозной игры оркестра под управлением дирижёра Дмитрия Крюкова, который не только талантливо дирижирует оркестром, но и очень интересно рассказывает публике об истории создания исполняемого произведения.
 

– «Щелкунчик» – это поздний Чайковский, – говорит Дмитрий. – С одной стороны, эта волшебная музыка отражает драматизм ситуации. С другой – повествует о переходном возрасте ребёнка, о переменах, происходящих в душе подростка. И, наконец, композитор через образ растущей ели пытается отразить состояние человека, переходящего из этого мира в мир иной, от жизни к смерти. Это очень глубокая и очень красивая музыка, заставляющая нас смеяться и плакать.       

 
Зал восторженно реагировал на игру музыкантов. Крики «Браво!» и громкие аплодисменты не смолкали в течение всего концерта, усиливаясь во время исполнения Марша, Вальса цветов, Па-де-де и других популярных фрагментов балета, давно ставшего настоящей новогодней классикой.
 
В это трудно поверить, но балет «Щелкунчик» был по-настоящему принят и оценён публикой и музыкальными критиками только через полвека после премьеры.
 
Марина Воронова
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Автор:Марина Воронова
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