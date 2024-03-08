Светлана Гиниятуллина. Королева сцены.

Народную артистку Республики Башкортостан Светлану Гиниятуллину с полным правом можно назвать королевой сцены: её любят зрители, ценят критики, ей подвластны все жанры и все роли. Об этом красноречиво свидетельствуют и награды актрисы за редкий талант и любовь к театру.

Светлана – лауреат Государственной Республиканской премии им. Ш.Бабича. Она обладательница премии за лучшую женскую роль (Гали в спектакле «Хапун») Республиканского фестиваля «Театральная весна», премии Всероссийского театрального фестиваля малых городов России за победу в номинации «Лучшая женская роль». За оригинальную трактовку гоголевской героини Агафьи Тихоновны в спектакле «Женитьба» актриса получила специальный приз жюри V фестиваля малых городов России и отмечена дипломом театральных деятелей.

12 июня 2022 года на фестивале «Фабрика Станиславского» Сергей Безруков вручил актрисе Стерлитамакского русского драмтеатра диплом за лучшую женскую роль в спектакле «Страна Айгуль».

Явно музы театра Мельпомена и Талия покровительствуют Светлане, которая великолепно играет как в трагедиях, так и в комедиях. Но не только они обратили внимание на талантливую артистку, не обошла её вниманием и муза танца и пения – Терпсихора. Светлана Гиниятуллина дипломант фестиваля «Поют актёры драматических театров России», лауреат Республиканского конкурса актёрской песни.

АКТРИСА ИСКРЕННЯЯ, ЕСТЕСТВЕННАЯ И ПРАВДИВАЯ

Так отзываются зрители о Светлане Гиниятуллиной. Искренность, естественность, правдивость дорогого стоят. Светлана говорит: «А я так и не научилась внимать голосу разума, эмоции захлёстывают, возвышают и…убивают! Всё это помогает на сцене, но как тяжело бывает в обыденной жизни! Однако верю, что всё не зря.

В институте меня называли тургеневской барышней. Что под этим подразумевалось? Героини романов Тургенева – барышни замкнутые, но очень чувствительные, выросшие в поместье на природе. В мужчинах их привлекают не показные, а только истинные достоинства. Такие люди жили высокими идеалами, верили в любовь и чудеса. При чём тут чудеса? Но ведь любовь всегда связана с чудом. Нет, она сама и есть чудо! Поэтому мне хочется на сцене ощутить всю прелесть XIX века.

Одна из моих любимых героинь – Агафья Тихоновна из «Женитьбы» Н.В.Гоголя.

Режиссёр-постановщик Игорь Черкашин сделал этот образ нетрадиционным: Агафья Тихоновна – мечтательница, живёт иллюзиями и, наверное, никогда не выйдет замуж. Я по ней до сих пор скучаю.

Впервые я вышла на сцену в дипломном спектакле нашего курса «Гроза» Островского в роли Катерины.

А сейчас играю Марфу Игнатьевну Кабанову».

Внимательные зрители отметили, что и Марфу Игнатьевну, как и Агафью Тихоновну Светлана Гиниятуллина сыграла нетрадиционно. Кабаниха – по устоявшимся представлениям – трафаретная старуха с диктаторскими наклонностями, превращена была в умную, волевую и бескомпромиссную хранительницу старинных устоев. Марфу Игнатьевну раздражают дети: бесхребетный Тихон, легкомысленная Варвара, странная Катерина. Вот и воспитывает их в страхе Божьем.

Сидевшие в зале театральные завсегдатаи неожиданно для себя ощутили, что сочувствуют не Катерине, как полагается, а Марфе Игнатьевне. Вот такое чудо сотворила удивительная актриса Светлана Гиниятуллина!

В Стерлитамакском русском драматическом театре Светлана играла Анну Дэмби («Кин IV, или Гений и беспутство»), Хильду («Строитель Сольнес»), Елену Андреевну («Дядя Ваня»), Ирину («Три сестры»). Все они жили в романтическое время Тургенева, Ибсена, Чехова, Толстого. Эти героини позволяли себе и слабость, и безоглядную любовь. Как точно сумела передать актриса их чувства, желания, слабость и силу!

В спектакле «Страна Айгуль» от исполнительницы роли главной героини требовалось очень многое.

Айгуль – любимый образ известного произведения Мустая Карима. Не случайно он посвятил ей целую страну. Спектакль – история жизни трепетной, чистой, пылкой личности.

Светлана Гиниятуллина вышла на сцену, и зрители в очередной раз поразились чуду перевоплощения.

РЕПЕТИЦИЯ – ЛЮБОВЬ МОЯ!

Репетиция для актёра по признаниям многих артистов – тяжёлый труд, требующий полной душевной отдачи, физического и умственного напряжения.

Гениальный режиссёр Анатолий Эфрос в книге «Репетиция – любовь моя» сравнивал её с чудом. У Светланы Гиниятуллиной похожие мысли и чувства.

Действительно, есть особенное очарование в репетициях, когда до премьеры ещё далеко. На сцене ширмы вместо декораций, костюмы из театральных запасников, поиск нужных красок для образа… Таинство рождения спектакля происходит прямо на глазах.

Зрители, которые искренне любят наш театр, мечтают побывать хоть на одной репетиции, чтобы понять из чего рождается спектакль и по каким законам живёт потом, воздействуя на мысли и чувства зрителей. Давно уже замечено, что в театр входишь одним человеком, а выходишь (пусть ненадолго) совсем другим…

Но, может быть, публике и не нужно знать профессиональных секретов – ведь чуда не происходит без тайны.

ТАКАЯ РАЗНАЯ И ТАКАЯ УЗНАВАЕМАЯ

Для перечисления ролей Светланы Гиниятуллиной понадобится немало времени. Бланш Дюбуа («Трамвай Желание», Зубаржат («Ночь лунного затмения»), Клементина («Забыть Герострата»), маркиза де Мертей («Опасные связи»), Кикимора («Аленький цветочек»), Лошадь («Очень простая история»), Наина («Руслан и Людмила»).

Все эти роли названы не случайно, стоит подчеркнуть, что актриса играла героинь, диаметрально противоположных друг другу. На одном полюсе Анна Дэмби – юная, очаровательная с яркой и глубокой внутренней жизнью, беззаветно преданная любимому мужчине и театру…. А на другом – маркиза де Мертей. Дама высшего света – эгоистичная, холодная, мастерица интриг и изощрённой лжи. Для этой женщины нет ничего святого.

Светлана создавала образы утончённых, сентиментальных, доверчивых девушек. И зрители верили ей. Да, Анна именно такая!

Но и маркиза де Мертей тоже не вызывала сомнений. В каждой роли актриса перевоплощалась до неузнаваемости. Однако её узнавали. Сомневаться не давали присущие ей пластика, стиль, мастерство и чудесный дар каждый раз выходить на сцену в новом образе.

БЕСЕДА С ЖУРНАЛИСТОМ

Однажды на вопрос журналиста: «Что самое опасное в вашей профессии?» Светлана ответила:

– Наверное, зависимость от роли, от режиссёра. Главный инструмент актёра – душа. Она должна быть рабочим инструментом, это может быть опасным.

– Почему?

– Этого я не могу объяснить.

– Вы не боитесь потерять себя в образах? Сегодня вы Зубаржат, завтра – Бланш Дюбуа, а где же Светлана?

– Растерять себя не боюсь. На это у артистов есть иммунитет.

– Какой уникальной способностью вы хотели бы обладать?

– Не знаю, не задумывалась. Я люблю театр. Этим всё сказано. Что касается способностей, если они уникальные – они от Бога и ко многому обязывают. Тяжёлый груз!

– Вы хотели бы написать книгу, например, о театре?

– Я не хочу ничего писать. У меня нет писательского дара и усидчивости, которые необходимы, чтобы создать стоящую вещь. В свободное время делаю только то, что у меня хорошо получается.

ЗРИТЕЛИ О ЛЮБИМОЙ АКТРИСЕ

Евгения Марченко:

– Первый раз я увидела Светлану Гиниятуллину в спектакле «Кин IV, или гений и беспутство». Она меня поразила. Тоненькая фигурка, сияющие любовью глаза. Да я никого кроме неё не видела.

Прихожу на каждый спектакль с её участием. Что ни роль – то шедевр.

Ольга Марущак:

– Светлана – актриса, которая всегда искренняя и настоящая.

Герман Плеханов:

Как глубоко и точно Светлана Гиниятуллина трактует свои роли.

Лилиана Каримова о спектакле «Страна Айгуль»:

– Светлана, огромное спасибо вам за то, что вдали от дома побывала в Башкирии. За слёзы, за радость, за всё!

Ильдар Валиуллин:

– Не пропускаю ни одного спектакля с вашим участием. Не важно какая пьеса, чего стоит режиссура. Главное – это вы!

Фото предоставлено Русским драматическим театром Стерлитамака.