О художнике и педагоге Стерлитамака Ольге Ивановне Гребневой

21 марта – Международный день кукольника.



Что мы знаем о куклах? Ведь они не только служат игрушками для детей и украшают интерьеры. На Руси у кукол были и другие, очень важные функции, о которых в последние годы всё чаще стали вспоминать мастера кукольного дела, возрождающие эту часть русско-славянской культуры. Об одной из таких мастериц, художнике и педагоге Ольге Ивановне Гребневой я хочу рассказать.

От «Пеленашки» до «Подорожницы»



Мы беседуем с Ольгой Ивановной в учебном классе Стерлитамакской детской художественной школы, в которой Гребнева вот уже десять лет преподаёт рисунок, живопись и декоративно-прикладное искусство. До начала занятий ещё час, и, пока дети заполняют класс, Ольга Ивановна подробно знакомит меня со своим удивительным сказочным миром – миром кукол.

– Кукла с давних пор сопровождала русского человека с момента его рождения и детства (куклы-пеленашки), затем свадьбы (куклы-колокольчики, неразлучники) и до самой тризны (куклы-плакальщицы). В дорогу шилась «Подорожница», от болезни оберегала «Травница», «Зерновушку» дарили на достаток, богатство, урожай. Кукла на счастье – это всегда красавица с длинными косами, её тоже часто приносили в дар молодым, – рассказывает Ольга Ивановна. – В основе всех этих образов – кукла-мотанка или набивная кукла. В семьях такие куклы бережно хранились, потом передавалась от поколения к поколению, а вместе с ними сберегались и семейные традиции.



В последнее время возрождается интерес к такому традиционному для России искусству, как создание кукол-оберегов. Мастерицы осваивают старинные способы изготовления таких кукол с соблюдением всех канонов и требований. У каждой куклы, в зависимости от её предназначения, свои очелье, повойник, опояска с кисточками для поясочка.

– Все эти куклы почему-то женского рода…

– Да, практически все обереги в русском фольклоре воплощены в женском образе, они так или иначе символизируют домовушку – жену домового, хранителя порядка и достатка в доме.



Интересен подход к созданию и использованию кукол-оберегов. Например, «Зерновушка» –

кукла, которую набивают отборным зерном, предназначена для охраны от злых духов и порчи хозяйских закромов. Хранят таких кукол в кладовках, амбарах, шкафах, на кухонных полках. А зерно для кукол в старину выбирали отборное для того, чтобы в неурожайный год оно смогло выручить хозяев.

– А почему у многих кукол нет лица?

– Чтобы нельзя было навести порчу на хозяина куклы. Считалось, если у куклы нет глаз, то и её обладателю ничего не грозит.

В конце февраля Ольга Ивановна Гребнева провела в городской картинной галерее мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов.

– А ещё вместе со своими учениками из детской художественной школы мы решили сделать куклы-обереги, чтобы отправить их в зону боевых действий для участников СВО, – говорит Ольга Ивановна. – Уже готово около трёх десятков кукол. Пусть они оберегают наших бойцов. Я верю, что тепло детских рук и чистота ребячьих сердец помогут нашим ребятам на передовой уцелеть и вернуться домой.



От профессии –к предназначению



Педагогом художественной школы Ольга Ивановна Гребнева стала не сразу. После школы поступила на начфак Стерлитамакского пединститута, получив диплом, преподавала в начальных классах 11-й школы. Тяга к рисованию привела её в вечернюю художественную школу, которую Ольга Ивановна успешно окончила. И поскольку в школе, где она преподавала, все работы по оформлению фактически были на ней, Гребнева перешла в учителя рисования. Тридцать лет она учила рисовать учащихся 4-й гимназии. И, конечно, творила сама.



– В 2013 году я пришла работать в художественную школу, – с улыбкой вспоминает Ольга Ивановна. – Сначала вела одну группу, позже к живописи и рисунку добавилось преподавание ДПИ. Так получилось, что я нашла себя в декоративно-прикладном творчестве. Куклы – моё предназначение, песня моей души.

Делаешь куклу, и до конца не знаешь, что у тебя получится – какой у неё будет характер, какой образ она примет. Это всегда немножко сюрприз, немножко чудо.

Мой любимый отдел в магазине – тот, где продают ткани и фурнитуру. Могу сразу несколько тысяч потратить на красивую ткань, тесьму, бусинки. Поэтому одну меня туда пускать нельзя.

Инструмент кукольника – это не только иголки, нитки, ножницы. В арсенале Гребневой есть также плоскогубцы, паяльник, пила. Ведь и материалы для изготовления кукол бывают разные – проволока, арматура, упаковочный картон, джутовая верёвка, пакля, мешковина, мочало.

– А детям нравится создавать кукол?

– Есть те, кто от этого дела в полном восторге. Но работа эта кропотливая, требует не только фантазии, но и усидчивости, и внимания. Если у ребёнка этих качеств нет, кукольника из него не получится.

− Как научить ребёнка творить?

– У меня только один рецепт: работать вместе с детьми. Мы вместе сочиняем сюжеты, придумываем образы, подбираем подходящий материал. Сейчас работаем над большим проектом – «Планетой котов». Верю, что у нас с ребятами всё получится.

Жена художника Ольга Ивановна Гребнева – педагог, прикладник, член ассоциации художников юга РБ, участник и дипломант нескольких выставок.

А ещё она супруга замечательного художника, члена Союза художников РБ и России Алексея Семёновича Гребнева, работами которого восхищается не одно поколение любителей изобразительного искусства. Они вместе уже 35 лет. Вырастили двоих сыновей. Оба учились в художественной школе. Старший, Матвей, окончил Ижевский колледж дизайна. Младший, Арсений, занимается компьютерными технологиями. У Гребневых подрастает внук Тимофей, ему 11 лет.

– Замуж я вышла, потому что всех художников считала богами, – улыбается Ольга Ивановна. – Мой муж – талантливый человек. Окончил художественное училище в Казани, 40 лет преподавал в художественной школе. Сейчас он на пенсии, но время от времени берёт в руки кисти и краски.

У нас в квартире висят две его картины, без которых я жить не могу. На них изображены женщины. Одна из них – женщина-вселенная, столько в ней всего!

В планах у мужа – создание выставки, которую он хочет посвятить нашим художникам-акварелистам – Альмету Мирзоевичу Сафаралиеву, Сергею Геннадьевичу Кочеткову, Михаилу Ивановичу Кузнецову.

– Тяжело быть женой художника?

– Не представляю себе, как бы я жила с человеком другой профессии. Мы, по большому счёту, всегда были заняты одним делом.

И, наверное, это хорошо.

Фото Тамары Андреевой.