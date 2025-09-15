Маршрут длиною в жизнь

Начало: первый из династии

Идея проектирования и строительства троллейбусных линий в Стерлитамаке зародилась в 1959 году. Троллейбус, как экологически чистый вид транспорта, оказался востребован в связи с бурным развитием в городе химической и лёгкой промышленности, машиностроения и станкостроения.

«Каждый человек рождается для какого-то дела», – писал Эрнест Хемингуэй. Для Николая Михайловича Матвеева таким делом стало развитие троллейбусного движения в Стерлитамаке. С 1957 по 1961 гг. Николай Михайлович был руководителем строительства, а потом и начальником «Управления троллейбуса».

Ветеран Великой Отечественной войны и труда, орденоносец, получивший множество боевых и трудовых наград, Николай Михайлович Матвеев по праву считается одним из основателей троллейбусного движения в Башкирии. Под его руководством была создана мощная кадровая и производственная база СТУ. При нём была построена разветвлённая сеть троллейбусных маршрутов по Стерлитамаку. Н.М.Матвееву пришлось задействовать весь свой организаторский опыт и талант руководителя, чтобы главная задача – скорейший ввод в эксплуатацию первой очереди городского электротранспорта – была успешно решена.

Первому руководителю и его команде предстояло правильно спланировать, распределить работы по строительству дорог, контактных и кабельных сетей, а затем зданий депо и тяговых подстанций. Одновременно со строительством производились набор и подготовка кадров. И 25 февраля 1961 года впервые в нашем городе и республике вышел в свой рейс троллейбус.

Основатель династии Николай Михайлович Матвеев проработал в Стерлитамакском троллейбусном управлении до 1980 года. За это время было построено 77 километров контактных сетей, 4 тяговые подстанции, 3 конечные станции. На линию ежедневно выпускались 88 троллейбусов, которые пользовались большой популярностью у жителей и гостей Стерлитамака.

Супруга, спутница, подруга

Верно говорят в народе: рядом с успешным, состоявшимся мужчиной всегда ищите настоящую женщину. Верной спутницей и соратником была для Николая Михайловича Матвеева его жена Любовь Афанасьевна. Вместе они не просто создали семью, а достойно воспитали четверых детей.

Любовь Афанасьевна стала не только хранительницей семейного очага, но и надёжным тылом для Николая Михайловича, много времени уделявшего работе. На её женские плечи легли основная нагрузка по содержанию дома, хозяйства, забота о детях. Любовь Афанасьевна так мудро распределяла между всеми членами большой семьи все домашние обязанности, что в доме царили мир и взаимопонимание. Вместе все дружно работали и дружно отдыхали. Так зарождались и укреплялись семейные традиции: дети учились у родителей трудолюбию, терпению, выносливости, взаимовыручке. Все эти качества позже пригодились Матвеевым-младшим в дальнейшей учёбе и работе.

Но не домом единым жила Любовь Афанасьевна. В 1972 году она была принята на работу в троллейбусное управление Стерлитамака на должность инспектора отдела кадров. Добросовестно трудившаяся в СТУ до ухода на пенсию в 1987 году, ветеран труда Любовь Афанасьевна Матвеева через три года по просьбе руководства вновь вернулась на работу в качестве начальника отдела кадров предприятия. Тогда, в годы экономической нестабильности и в связи с увеличением числа программ развития троллейбусного управления, её опыт и знания оказались на вес золота.

Продолжение: сын за отца

Сын Николая Михайловича и Любови Афанасьевны, Александр Матвеев, стал настоящим продолжателем дела своих родителей. Работать в СТУ ему было предопределено самой судьбой: в доме Матвеевых всегда вместе обсуждали проблемы предприятия, радовались успехам троллейбусников, переживали за будущее стерлитамакского троллейбуса.

Получив рабочую профессию в ГПТУ № 22, в 1976 году Александр сам попросил отца устроить его в троллейбусное управление электромонтёром тяговой подстанции. Через 8 лет он стал старшим мастером службы энергохозяйства, без отрыва от производства окончил Уфимский нефтяной институт. Затем Александр Николаевич стал главным инженером СТУ, позже начальником службы энергохозяйства. В 2000 году А.Н.Матвеев назначен начальником МУП «СТУ».

Он участвовал в строительстве 10 тяговых подстанций, 4 участков троллейбусных линий, что позволило увеличивать количество маршрутов, повышая мобильность населения и обеспечивая комфортабельность пассажирских перевозок.

За годы руководства СТУ А.Н.Матвеевым было приобретено 130 новых троллейбусов, обновлена материально-техническая база и структура предприятия, выполнен капитальный ремонт зданий депо, тяговых подстанций, конечных станций. Улучшились условия труда на всех рабочих местах. Выпуск троллейбусов на линию вырос с 88 до 137 единиц. С 95 до 98 процентов повысилась регулярность движения троллейбусов, удалось добиться самой низкой себестоимости перевозки пассажиров и самого высокого дохода от перевозки среди 88 предприятий городского электротранспорта России. На базе СТУ, ставшего лидером отрасли, проводились международные научно-технические конференции и конкурсы профессионального мастерства водителей троллейбуса.

Заслуженный работник транспорта РФ и РБ, почётный работник горэлектротранспорта Александр Николаевич Матвеев проработал в СТУ 40 лет, из них руководителем – 19 лет. При нём в городских троллейбусах появились музеи на колёсах.

– В это сегодня трудно поверить, но в 2005–2008 годах у нас был конкурс трудоустройства на должность кондуктора, – вспоминает Александр Николаевич. – В СТУ был самый стабильный коллектив, текучки кадров практически не было. Все хотели у нас работать.

А.Н.Матвеев трижды избирался депутатом городского Совета Стерлитамака, ратуя за правовую поддержку молодёжи, студенчества и ветеранов, развитие городского электротранспорта, улучшение экологии, защиту личных прав граждан и общественную безопасность. В 2009 году за выдающиеся профессиональные достижения, способствующие развитию предприятия, высокое профессиональное мастерство Александр Николаевич Матвеев был награждён медалью «Профессионал России».

Наследники по прямой

В семье Матвеевых производственную династию продолжил не только Александр Николаевич. Его сестра, Людмила Николаевна Матвеева, была принята в Стерлитамакское троллейбусное управление инженером в отдел компьютерного обеспечения. Это было время, когда начинались внедрение автоматизированной системы управления предприятием и компьютеризация рабочих мест. Знания и опыт Людмилы Николаевны помогли многим работникам СТУ освоить новые методы и инновации, положительно сказавшиеся на эффективности и производительности труда.

Стаж работы Л.Н.Матвеевой на предприятии составляет 14 лет. Она награждена почётной грамотой Министерства транспорта РБ.

По стопам деда и отца пошёл Никита Александрович Матвеев, связав свою профессиональную жизнь с СТУ. В 1999 году он начал свою работу электромонтёром релейной защиты и автоматики. Как и отец, без отрыва от производства получил диплом о высшем образовании: окончил Самарскую академию Министерства путей сообщения и приобрёл специальность «Инженер городского электрического транспорта». Работал главным инженером службы энергохозяйства. Имеет благодарность Министерства транспорта РБ, стаж работы в МУП «СТУ» – 14 лет.

Свой вклад в развитие предприятия внесла и внучка основателя династии Екатерина Юрьевна Матвеева, которая работала экономистом планового отдела.

Трудовая династия Матвеевых продолжается и сегодня. Невестка Александра Николаевича, Илуса Минибаевна Матвеева, 11 лет работает электромонтёром тяговой подстанции МУП «СТУ».

– С чего бы ни начинался разговор в нашей семье, практически всегда он сводится к троллейбусному управлению, – признаются Матвеевы, общий стаж трудовой династии которых насчитывает 121 год. Вот такой маршрут длиной в долгую, трудную и счастливую жизнь.

В республиканском конкурсе «Трудовые династии Республики Башкортостан», проходившем в этом году, семейная династия Матвеевых одержала победу в номинации «За эффективную работу». Награждение победителей состоится в Уфе в День Республики.

Марина ВОРОНОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА А.МАТВЕЕВА