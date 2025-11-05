Тема встречи «Герои и ценности Родины» выбрана неслучайно. Ребята задавали

вопросы о ценностях нашего общества,

героизме и сохранении традиций, памяти

о подвигах наших воинов, полезных для

города и страны делах, гражданской ответственности и формуле успеха. Гости подкрепляли свои ответы личными примерами,

что вызывало живой интерес у аудитории.

«Какая ценность является фундаментальной для нашего общества и как мы

можем передать её следующим поколениям?» – на этот вопрос было предложено

ответить всем гостям.

– Уважать окружающих нас людей, – ответил Илья Талачёв.

– Быть человеком, гражданином, быть

На равных – о важном МОЛОДЁЖЬ

Состоялся диалог школьников с общественниками

вместе со своей страной. У каждого человека должна быть доброта в сердце,

потому что помощь окружающим, работа в

команде всегда требуют взаимоподдержки,

и это очень важно именно сегодня, – отметил Алмаз Хабибуллин.

– Самое главное для меня – любить свою

Родину, гордиться ею и ставить такие цели,

которые приведут к её процветанию, – сказала Валентина Букреева.

– Для меня ценность заключается в нашей истории, которая является фундаментом для каждого человека. И мы должны

бережно передавать её следующим поколениям, – подчеркнул Равиль Казангулов.

Мы поинтересовались у Ильи Талачёва,

что было самым интересным в работе

помощника главы администрации города.

– Я никогда не думал, что буду работать

в администрации, – признался Илья Рустамович. – В школе и вузе я был активистом,

участвовал в творческих и молодёжных

проектах. Придя в администрацию, увидел,

как на самом деле работают госслужащие,

какие серьёзные проблемы им приходится

решать. Интересно быть в курсе всех событий города и участвовать в них.

На вопрос, откуда берутся вдохновение и

силы на активную волонтёрскую работу, ответила Валентина Александровна Букреева

– педагог с 50-летним стажем. Она поделилась секретом: энергией заряжают ученики. Много лет Валентина Александровна

занималась с ними поисковой работой в

школе № 11 (сейчас это гимназия № 4),

где открылся музей. Сначала собирали

материалы о Героях Советского Союза

Стерлитамака и Стерлитамакского района.

Ребята встречались с ними, общались. Со

временем появились новые направления –

об участниках боевых действий в Афганистане, Чеченской Республике, СВО.

Валентина Александровна пригласила

всех ребят на экскурсию в музей «Набат»

гимназии № 4.

«В чём проявляется героизм в наши

дни?» – такой вопрос адресовали участнику

СВО Равилю Казангулову.

– Каждый из вас может приносить пользу: плести маскировочные сети, делать

игрушки, писать письма бойцам. Всё это

подбадривает наших ребят после боевых

заданий, связывает с родным домом. Вы

помогаете им в нелёгких испытаниях.

Сплотившись, поддерживая друг друга, мы

делаем общее дело. И это тоже героизм.

Диалог завершился ответами гостей на

вопрос «В чём формула вашего успеха?».

Проект «Профильная смена «Формула

успеха Первых» реализуется при поддержке Росмолодёжь.Гранты. Её руководитель

Эмиль Галлямов рассказал, что смена собрала сто самых активных и талантливых

ребят нашего города. Они выбрали пять

направлений: «Береги планету!», «Расскажи о главном!», «Дерзай и открывай!»,

«Достигай и побеждай!», «Создавай и

вдохновляй!». Участники встречались с

профессионалами разных сфер и узнавали

секреты их мастерства. Своими открытиями

ребята делились в финале смены и раскрывали свои формулы успеха.

Эльвира ЛУКМАНОВА