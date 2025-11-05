Что мы знаем об этнографии как науке?

Она изучает народы, их быт и культуру.

Интерес к ней постоянно растёт, о чём

свидетельствует популярность просветительской акции «Большой этнографический диктант», и жители нашего города

не стали исключением.

Этот просветительский проект знакомит с культурой народов, проживающих

в России, а также позволяет оценить

общий уровень этнокультурной грамотности. Диктант стал важной традицией, объединяющей миллионы людей в

России и за её пределами стремлением

Народов много – страна одна!

Стартовал десятый Большой этнографический диктант – 2025

лучше понимать и ценить уникальное

культурное наследие нашей страны. Это

не только повод подвести итоги, но и

стимул двигаться дальше к укреплению

гражданского единства.

В центральной городской библиотеке

(ул.Сакко и Ванцетти, 55) Большой этнографический диктант открылся под завораживающую мелодию курая, которую

подарил музыкант филармонии Стерлитамакского театрально-концертного объединения заслуженный артист Республики

Башкортостан Азамат Асаинов.

Участников, многие из которых пришли

в национальных костюмах, поприветствовал заместитель главы администрации города по связям с общественностью Павел

Шорохов. Он отметил, что в Стерлитамаке

будут работать более 20 площадок, где

все желающие смогут написать этнографический диктант. Радует, что среди

пришедших есть представители национально-культурных центров и участники

специальной военной операции. Павел

Николаевич пожелал успешно выполнить

задания и набрать наибольшее количество баллов.

Диктант представляет собой тест и

включает 30 общефедеральных вопросов.

На их выполнение отводятся 45 минут,

максимальная сумма баллов – 100.

Людмила Владимировна Некоз призналась, что участвует в этнографическом

диктанте впервые. Она представила

белорусский культурный центр и пришла

в национальном костюме. Мы поинтересовались, какие вопросы оказались

сложными.

– Многие вопросы требовали знаний

о небольших этнических сообществах. Я

поняла, что многого не знаю о культуре,

истории и обычаях некоторых народов. Но

появился повод как можно больше узнать.

Главный хормейстер Городского дворца

культуры, руководитель хора «Родные

напевы» Александр Анатольевич Швецов

рассказал, что ранее участвовал в диктанте онлайн. Он отметил, что знания,

полученные после предыдущего диктанта,

помогали ответить на вопросы в этот раз.

Есть стимул узнавать что-то новое о народах России. Многие задания требовали

знания истории, например, о полководцах. Несложно было ответить на вопрос

о национальной борьбе куреш, потому

что их коллектив выступал на открытии

соревнований по этому виду спорта.

К Большому этнографическому диктанту

в Стерлитамаке присоединились школьники, студенты и сотрудники высших и

средних специальных учебных заведений,

представители национально-культурных

центров города, различных общественных

организаций, участники СВО и многие

другие.

Итоги будут подведены 12 декабря, в

День Конституции Российской Федерации.

Сертификат участника онлайн-формата с

результатами формируется сразу после

прохождения диктанта и направляется в

электронном виде не позднее 25 декабря

2025 года. Участники офлайн-площадок

получат свои сертификаты у организаторов после подведения итогов.