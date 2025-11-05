Что мы знаем об этнографии как науке?
Она изучает народы, их быт и культуру.
Интерес к ней постоянно растёт, о чём
свидетельствует популярность просветительской акции «Большой этнографический диктант», и жители нашего города
не стали исключением.
Этот просветительский проект знакомит с культурой народов, проживающих
в России, а также позволяет оценить
общий уровень этнокультурной грамотности. Диктант стал важной традицией, объединяющей миллионы людей в
России и за её пределами стремлением
Народов много – страна одна!
Стартовал десятый Большой этнографический диктант – 2025
лучше понимать и ценить уникальное
культурное наследие нашей страны. Это
не только повод подвести итоги, но и
стимул двигаться дальше к укреплению
гражданского единства.
В центральной городской библиотеке
(ул.Сакко и Ванцетти, 55) Большой этнографический диктант открылся под завораживающую мелодию курая, которую
подарил музыкант филармонии Стерлитамакского театрально-концертного объединения заслуженный артист Республики
Башкортостан Азамат Асаинов.
Участников, многие из которых пришли
в национальных костюмах, поприветствовал заместитель главы администрации города по связям с общественностью Павел
Шорохов. Он отметил, что в Стерлитамаке
будут работать более 20 площадок, где
все желающие смогут написать этнографический диктант. Радует, что среди
пришедших есть представители национально-культурных центров и участники
специальной военной операции. Павел
Николаевич пожелал успешно выполнить
задания и набрать наибольшее количество баллов.
Диктант представляет собой тест и
включает 30 общефедеральных вопросов.
На их выполнение отводятся 45 минут,
максимальная сумма баллов – 100.
Людмила Владимировна Некоз призналась, что участвует в этнографическом
диктанте впервые. Она представила
белорусский культурный центр и пришла
в национальном костюме. Мы поинтересовались, какие вопросы оказались
сложными.
– Многие вопросы требовали знаний
о небольших этнических сообществах. Я
поняла, что многого не знаю о культуре,
истории и обычаях некоторых народов. Но
появился повод как можно больше узнать.
Главный хормейстер Городского дворца
культуры, руководитель хора «Родные
напевы» Александр Анатольевич Швецов
рассказал, что ранее участвовал в диктанте онлайн. Он отметил, что знания,
полученные после предыдущего диктанта,
помогали ответить на вопросы в этот раз.
Есть стимул узнавать что-то новое о народах России. Многие задания требовали
знания истории, например, о полководцах. Несложно было ответить на вопрос
о национальной борьбе куреш, потому
что их коллектив выступал на открытии
соревнований по этому виду спорта.
К Большому этнографическому диктанту
в Стерлитамаке присоединились школьники, студенты и сотрудники высших и
средних специальных учебных заведений,
представители национально-культурных
центров города, различных общественных
организаций, участники СВО и многие
другие.
Итоги будут подведены 12 декабря, в
День Конституции Российской Федерации.
Сертификат участника онлайн-формата с
результатами формируется сразу после
прохождения диктанта и направляется в
электронном виде не позднее 25 декабря
2025 года. Участники офлайн-площадок
получат свои сертификаты у организаторов после подведения итогов.