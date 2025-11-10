Это был её выбор

Рецидивист со стажем, увидев следователя в юбке, потребовал «настоящего». «Не беспокойся. Она у нас троих мужиков стоит», – заверил его начальник следственного управления Ф.М.Хамидуллин. Вскоре бандиту довелось в этом убедиться. Держался до последнего, но под воздействием неопровержимых доказательств «поплыл». Матёрого преступника сумела «расколоть» полковник юстиции Нурия Азнабаева.

Судьба

После восьмого класса Нурия Гаязовна с отличием окончила Белебеевское педучилище, отработала в школе положенные три года и решила поступить на юридический факультет БГУ. Первые три экзамена сдала на «отлично». Четвёртым был иностранный. Увы, в их сельской школе его преподавание закончилось после пятого класса – не было учителя. Видя, как абитуриенты один за другим срезаются на этом предмете, она пошла было в приёмную комиссию за документами. Но там, взглянув на её оценки, вернули её назад. И случилось невероятное. «У вас отличные оценки по всем предметам, подтяните немецкий», – сказали ей экзаменаторы. Выйдя из кабинета, Нурия не поверила своим глазам: там стояла даже не тройка, а четвёрка. Госэкзамен по немецкому она потом сдаст на пять.

Ответственные и внимательные

В последнее время зачастую главными героинями детективных сериалов становятся женщины-следователи. Нурия Гаязовна такое не приветствует. «Я бы хотела, чтобы это было исключением, – говорит она. – В моё время только в нашем управлении из 48 сотрудников 15 были женщинами. Они более ответственно относятся к сыску, скрупулёзнее, усидчивее, внимательнее к мелочам. Женщина старается найти общий язык с подследственным. Завоевать его доверие, насколько это возможно. Порой достаточно разъяснить смягчающие обстоятельства. Главное, чтобы всё было в рамках закона. Например, нельзя давать лживых обещаний. С другой стороны, у следователя нет ни личной жизни, ни, по сути, выходных, ни семьи.

Как известно, каждый солдат мечтает стать генералом. Я никогда не стремилась к высоким чинам и должностям. Работали часто без выходных, порой допоздна, по ненормированному рабочему графику. Обычным делом было, когда тебя поднимали среди ночи. Помню, однажды субботним днём стою на остановке с цветами и подарком. Собралась на свадьбу брата. Мимо проезжал начальник УВД И.Х.Таюпов. Потом на оперативке устроил разнос: «Ваша новенькая в рабочее время стоит на остановке с цветами!»

Годы службы

– Какие преступления чаще приходилось раскрывать в ваше время?

– В основном злостное хулиганство, бандитизм, изнасилования, убийства. Обычным делом было, когда подростки, молодёжь сходились стенка на стенку. Это были бессмысленные, жестокие драки с увечьями, поножовщиной.

Однажды по улице Коммунистической шла группа молодых парней и жестоко избивала всех встречных. Нескольких зарезали.

Трое подростков (один из них судимый) и с ними две девчонки занимались грабежом. При обыске у них дома раскрыли преступления по множеству эпизодов. Другое дело пошло в суд сразу по 72 эпизодам: бандитизм, ограбления, кражи. При обыске были обнаружены вещи потерпевших.

Однажды удалось поймать очень крупную рыбу. На этом домушнике одних только доказанных фактов было 97. Брал в основном золотые вещи и драгоценности. О нём ваша газета уже писала. Другой квартирный вор пошёл на скамью подсудимых по 21 факту. Этот не гнушался ничем.

– Какими качествами, по-вашему, должен обладать современный следователь?

– Это, прежде всего, глубокое знание Уголовно-процессуального кодекса, любовь к своей профессии, ответственность, принципиальность, самостоятельность в выборе решений, неподкупность.

– Бытует мнение, что женщины в правоохранительной системе неподкупны.

– Не скажу за всех. В моей практике был случай. Потребовалась характеристика на одного из несовершеннолетних подследственных. Обычное дело. Его мама принесла документ в конверте, а я в тот момент была очень занята. Говорю: «Хорошо, положите на стол». Она ушла. Заглядываю в конверт, а там вместе с характеристикой 50 рублей – по тем временам не такие уж малые деньги. Я по кабинетам – составить протокол. А там никого. Все ушли на обед. Бегом к начальнику следственного управления Ф.М.Хамидуллину. Фаниль Минибаевич оперативно составил протокол. Потом её условно осудили вместе с сыном.

Повезло с коллегами

Так как упомянули Ф.М.Хамидуллина, добавлю: я многим обязана Фанилю Минибаевичу – полковнику юстиции, заслуженному юристу республики, порядочному, талантливому руководителю, в котором сочетались профессионализм и человечность. Он был опорой молодёжи. Его все очень уважали. Жаль, что он так рано ушёл из жизни. Также хотелось бы поблагодарить самого молодого руководителя, начальника следственного управления полковника юстиции Марата Валерьевича Сафаргалеева за поддержку и доброту.

Мне везло с коллегами. Ведь самое главное при расследовании уголовных дел – умелое взаимодействие с сотрудниками уголовного розыска, участковыми и другими сотрудниками. Я благодарна всем сотрудникам УВД за годы совместной службы, помощь, поддержку, бережное отношение. За тридцать шесть лет работы в правоохранительной системе мне довелось бок о бок работать с такими профессионалами, как подполковники юстиции Александр Половцев, Рамзия Бухарметова, Андрей Костин, Ильшат Халиков, Николай Наумов, Айдар Таипов… Надо сказать, что на нашей работе ветераном стать непросто. Из 217 человек, отработавших в нашем подразделении, за всю его историю только шестеро имеют стаж чисто следственной работы более 20 лет.

Отдельное спасибо руководителю нашего Совета ветеранов Наилю Шакбасарову. Наиль Габдулхаевич – прекрасный организатор, очень ответственный руководитель, он сумел окружить заботой наших ветеранов.

– Что бы вы хотели сказать своим коллегам в канун вашего профессионального праздника?

– В нашей первичной ветеранской организации УВД по г.Стерлитамаку состоят 672 ветерана, среди них 214 участников боевых действий, 22 сейчас находятся в зоне СВО. Увы, четверо из них уже не вернутся. Хочу поздравить всех коллег, посвятивших себя служению законности и правопорядку: и ветеранов, и тех, кто сейчас в строю. Тем, кто в зоне СВО – живыми, здоровыми вернуться домой. А также пожелать всем дальнейших успехов, крепкого здоровья и счастья! Ветеранам, прежде всего, здоровья и долгих лет жизни. Чтобы их радовали дети и внуки.

– Насколько мне известно, вы основали династию правоохранителей.

– Насчёт династии, думаю, пока говорить рано. Но сын и сноха работают в правоохранительной системе. Подрастают две внучки. Поживём – увидим, какую стезю они выберут.

Фаяз ЮМАГУЗИН

Фото Сергея Крамскова