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Местные новости
15 Ноября 2025, 13:08

В Стерлитамаке почётные гости оценили работу «Дома СВОих»

Глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов, Герой России Денис Чернавин, депутат Эльвира Мацкевич, руководитель регионального исполкома «Единой России» Руслан Насретдинов и глава администрации Салавата Марат Загидуллин посетили «Дом СВОих».

В Стерлитамаке почётные гости оценили работу «Дома СВОих»В Стерлитамаке почётные гости оценили работу «Дома СВОих»
В Стерлитамаке почётные гости оценили работу «Дома СВОих»
Они познакомились с работой городского Комитета семей воинов Отечества и Ассоциации ветеранов СВО, которые находятся в этом центре. Особое внимание они уделили музею СВО. Его экспонаты привезены из зоны специальной военной операции во время гуманитарных поездок и переданы действующими участниками. Музей часто посещают школьники и студенты, где им рассказывают о событиях СВО и героях-земляках.
 
Представители организаций рассказали о работе с участниками и ветеранами СВО, их семьями и о самых частых вопросах, с которыми к ним обращаются.
Гости высоко оценили работу «Дома СВОих». Денис Чернавин отметил, что здесь всё сделано с большой душой. Руслан Насретдинов поблагодарил организаторов и оставил запись в книге отзывов: «Спасибо за вашу работу!».
 
По информации пресс-службы администрации г. Стерлитамак

 

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