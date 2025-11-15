В Стерлитамаке почётные гости оценили работу «Дома СВОих»

Они познакомились с работой городского Комитета семей воинов Отечества и Ассоциации ветеранов СВО, которые находятся в этом центре. Особое внимание они уделили музею СВО. Его экспонаты привезены из зоны специальной военной операции во время гуманитарных поездок и переданы действующими участниками. Музей часто посещают школьники и студенты, где им рассказывают о событиях СВО и героях-земляках.Представители организаций рассказали о работе с участниками и ветеранами СВО, их семьями и о самых частых вопросах, с которыми к ним обращаются.Гости высоко оценили работу «Дома СВОих». Денис Чернавин отметил, что здесь всё сделано с большой душой. Руслан Насретдинов поблагодарил организаторов и оставил запись в книге отзывов: «Спасибо за вашу работу!».По информации пресс-службы администрации г. Стерлитамак