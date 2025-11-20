Герой, защитник, наставник

Будущий контр-адмирал Батергарай

Салимович Зулькарнаев родился в 1949

году в д.Худайбердино Кугарчинского (в

то время Юмагузинского) района в семье

горнодобытчика и доярки. Они несколько

раз меняли место жительства. Аттестат

он получил в школе № 4 г.Стерлитамака.

Путь к морским просторам для деревенского мальчишки начался со штурманского факультета Каспийского высшего

военно-морского Краснознамённого училища имени С.М.Кирова. По результатам

стажировки на флоте был направлен в

1-ю флотилию Северного флота, вооружённую крылатыми ракетами с подводным стартом, на должность командира

электронавигационной группы атомной

подводной лодки. В составе экипажа

участвовал в ликвидации радиационной

аварии, проявив при этом высокий профессионализм и самоотверженность.

С октября 1977 по июнь 1978 года

он – слушатель факультета командиров

подводных лодок Высших специальных

офицерских классов ВМФ. В 1981 году

в звании капитана 3-го ранга назначен

командиром лодки К-452. В 1982 году

осуществлял непрерывное слежение за

авианосной ударной группой США. В 1983

году его подводная лодка в сложнейших

условиях обнаружила стратегически

важные объекты противника, что вновь

было оценено на отлично, а командир

представлен к ордену Красной Звезды и

отмечен личной благодарностью Главнокомандующего ВМФ.

С 1983 по 1985 год Батергарай Зулькарнаев – слушатель Военно-морской

академии. Затем ему было предложено

преподавать в академии. Там опытный

офицер проработал 12 лет. В 1988 году

он защитил кандидатскую диссертацию;

в 1996 году, в 47 лет, стал доктором военных наук. С 1995 по 1997 год – профессор кафедры тактики подводных лодок.

Б.С.Зулькарнаев – автор 100 научных

трудов и 30 изобретений, направленных

на повышение боевой устойчивости подводных лодок, за что в 1991 году был

объявлен лучшим изобретателем ВМФ. Его

фундаментальные исследования легли в

основу ключевых документов. Таких как

«Концепция национальной безопасности

РФ» и «Концепция охраны государственной границы РФ». В 1999 году Батергараю Салимовичу было присвоено звание

контр-адмирала. В настоящее время он

проживает в г.Москве.

35 лет своей жизни Батергарай Салимович посвятил службе в Военно-морском флоте, пройдя путь от штурмана

до командира атомной подводной лодки.

Совершил семь боевых служб в различных районах Мирового океана, включая

Средиземное море, Северную Атлантику

и у берегов Кубы. Занимая ответственные

посты в аппарате Совета безопасности РФ,

Б.С.Зулькарнаев инспектировал опасные

объекты по всей стране и за рубежом,

выполнял задачи в горячих точках, в том

числе в Чеченской Республике, за что

удостоен нагрудного знака «За службу

на Кавказе». Внёс существенный вклад в

выполнение международных обязательств

по уничтожению химического оружия в

России, за что отмечен ведомственными

наградами Федерального управления.

Батергарай Салимович сохраняет

прочную связь со своей малой родиной –

Стерлитамаком. Его работа с молодёжью

города носит системный и личностный

характер. Б.С.Зулькарнаев – желанный и

уважаемый гость в своей родной школе

№ 4. Наша газета не раз публиковала

репортажи с уроков мужества, на которых контр-адмирал делился уникальным

опытом. Его рассказы – это не сухая статистика, а живая история, наполненная

примерами долга, чести, профессионализма и любви к Отечеству. Для учащихся

кадетских классов он идеальный пример,

наглядно демонстрирующий, к каким

высотам можно прийти, получив старт в

стерлитамакской школе.

Батергарай Салимович неоднократно

принимал участие в ключевых общегородских событиях, таких как торжественные

мероприятия, посвящённые Дню Победы.

Присутствие высокопоставленного офицера-подводника, члена Центрального совета Комитета ветеранов подразделений

особого риска придаёт празднику особую

глубину и значимость, символизируя связь

между поколениями воинов-защитников.

Опираясь на свой колоссальный опыт

и авторитет в структурах Министерства обороны и силовых ведомств,

Б.С.Зулькарнаев помогает выпускникам

школ города Стерлитамака, желающим

поступить в высшие военные учебные

заведения. Он консультирует молодых людей и их родителей, даёт рекомендации.

Эта работа открывает для талантливой

молодёжи дорогу в элиту Вооружённых

Сил России.

Будучи членом Морского собрания

Башкирии и активным участником Союза

генералов и адмиралов РБ, он по приглашению Аксаковского фонда регулярно

участвует в Аксаковском празднике и

других значимых культурных событиях

республики, способствуя тем духовному и

культурному обогащению своих земляков.

Батергарай Салимович Зулькарнаев –

действующий общественный деятель и

наставник. Его личное прямое участие

в жизни города, особенно в патриотическом и профессиональном воспитании

подрастающего поколения, оказывает

неоценимое практическое воздействие.

Он соединяет героическое прошлое и

настоящее российского флота с будущим

города Стерлитамака, взращивая смену

защитников и достойных граждан.

Фаяз Юмагузин