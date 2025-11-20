Герой, защитник, наставник

Будущий контр-адмирал Батергарай
Салимович Зулькарнаев родился в 1949
году в д.Худайбердино Кугарчинского (в
то время Юмагузинского) района в семье
горнодобытчика и доярки. Они несколько
раз меняли место жительства. Аттестат
он получил в школе № 4 г.Стерлитамака.
Путь к морским просторам для деревенского мальчишки начался со штурманского факультета Каспийского высшего
военно-морского Краснознамённого училища имени С.М.Кирова. По результатам
стажировки на флоте был направлен в
1-ю флотилию Северного флота, вооружённую крылатыми ракетами с подводным стартом, на должность командира
электронавигационной группы атомной
подводной лодки. В составе экипажа
участвовал в ликвидации радиационной
аварии, проявив при этом высокий профессионализм и самоотверженность.
С октября 1977 по июнь 1978 года
он – слушатель факультета командиров
подводных лодок Высших специальных
офицерских классов ВМФ. В 1981 году
в звании капитана 3-го ранга назначен
командиром лодки К-452. В 1982 году
осуществлял непрерывное слежение за
авианосной ударной группой США. В 1983
году его подводная лодка в сложнейших
условиях обнаружила стратегически
важные объекты противника, что вновь
было оценено на отлично, а командир
представлен к ордену Красной Звезды и
отмечен личной благодарностью Главнокомандующего ВМФ.
С 1983 по 1985 год Батергарай Зулькарнаев – слушатель Военно-морской
академии. Затем ему было предложено
преподавать в академии. Там опытный
офицер проработал 12 лет. В 1988 году
он защитил кандидатскую диссертацию;
в 1996 году, в 47 лет, стал доктором военных наук. С 1995 по 1997 год – профессор кафедры тактики подводных лодок.
Б.С.Зулькарнаев – автор 100 научных
трудов и 30 изобретений, направленных
на повышение боевой устойчивости подводных лодок, за что в 1991 году был
объявлен лучшим изобретателем ВМФ. Его
фундаментальные исследования легли в
основу ключевых документов. Таких как
«Концепция национальной безопасности
РФ» и «Концепция охраны государственной границы РФ». В 1999 году Батергараю Салимовичу было присвоено звание
контр-адмирала. В настоящее время он
проживает в г.Москве.
35 лет своей жизни Батергарай Салимович посвятил службе в Военно-морском флоте, пройдя путь от штурмана
до командира атомной подводной лодки.
Совершил семь боевых служб в различных районах Мирового океана, включая
Средиземное море, Северную Атлантику
и у берегов Кубы. Занимая ответственные
посты в аппарате Совета безопасности РФ,
Б.С.Зулькарнаев инспектировал опасные
объекты по всей стране и за рубежом,
выполнял задачи в горячих точках, в том
числе в Чеченской Республике, за что
удостоен нагрудного знака «За службу
на Кавказе». Внёс существенный вклад в
выполнение международных обязательств
по уничтожению химического оружия в
России, за что отмечен ведомственными
наградами Федерального управления.
Батергарай Салимович сохраняет
прочную связь со своей малой родиной –
Стерлитамаком. Его работа с молодёжью
города носит системный и личностный
характер. Б.С.Зулькарнаев – желанный и
уважаемый гость в своей родной школе
№ 4. Наша газета не раз публиковала
репортажи с уроков мужества, на которых контр-адмирал делился уникальным
опытом. Его рассказы – это не сухая статистика, а живая история, наполненная
примерами долга, чести, профессионализма и любви к Отечеству. Для учащихся
кадетских классов он идеальный пример,
наглядно демонстрирующий, к каким
высотам можно прийти, получив старт в
стерлитамакской школе.
Батергарай Салимович неоднократно
принимал участие в ключевых общегородских событиях, таких как торжественные
мероприятия, посвящённые Дню Победы.
Присутствие высокопоставленного офицера-подводника, члена Центрального совета Комитета ветеранов подразделений
особого риска придаёт празднику особую
глубину и значимость, символизируя связь
между поколениями воинов-защитников.
Опираясь на свой колоссальный опыт
и авторитет в структурах Министерства обороны и силовых ведомств,
Б.С.Зулькарнаев помогает выпускникам
школ города Стерлитамака, желающим
поступить в высшие военные учебные
заведения. Он консультирует молодых людей и их родителей, даёт рекомендации.
Эта работа открывает для талантливой
молодёжи дорогу в элиту Вооружённых
Сил России.
Будучи членом Морского собрания
Башкирии и активным участником Союза
генералов и адмиралов РБ, он по приглашению Аксаковского фонда регулярно
участвует в Аксаковском празднике и
других значимых культурных событиях
республики, способствуя тем духовному и
культурному обогащению своих земляков.
Батергарай Салимович Зулькарнаев –
действующий общественный деятель и
наставник. Его личное прямое участие
в жизни города, особенно в патриотическом и профессиональном воспитании
подрастающего поколения, оказывает
неоценимое практическое воздействие.
Он соединяет героическое прошлое и
настоящее российского флота с будущим
города Стерлитамака, взращивая смену
защитников и достойных граждан.
Фаяз Юмагузин