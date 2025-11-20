Когда дорог каждый студент

Недавно очередная учебная неделя в Стерлитамакском колледже физической культуры,

управления и сервиса стартовала с яркого,

креативного события. В честь Дня народного

единства и Дня воинской славы России здесь

прошла торжественная линейка. Когда отзвучали гимны России и Башкортостана, к

студентам обратился директор колледжа

Мидхат Биктимирович Мусакаев. Он призвал

студентов к новым успехам в учёбе. Мидхат

Биктимирович вручил почётную грамоту Денису Ваганову за третье место в первенстве

города по армрестлингу. Также дипломом

была отмечена команда колледжа «Физруки»,

занявшая третье место в полуфинале лиги

«Нефтик» КВН в г.Нефтекамске.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Антон Сидоров напомнил

о важности дисциплины как основополагающего принципа успешной учёбы и жизни.

Стремление студентов к учёбе в этом колледже вкупе с уважительным отношением

к истории своей родины не просто фигура

речи. Даже это скромное мероприятие произвело на нас глубокое впечатление. А для

коллектива колледжа стало дополнительным

стимулом в работе с молодёжью.

ВОСХОЖДЕНИЕ

Недавно группа студентов колледжа совершила восхождение на вершину жемчужины Башкортостана – Торатау. Казалось

бы, обычное мероприятие. Но одним восхождением дело не ограничилось. Акция

была организована в рамках субботника по

уборке мусора на территории, прилегающей

к горе, и заставила всех проникнуться ещё

большим уважением к студентам-патриотам.

За это мероприятие студенты, классные

руководители и наставники учебного заведения благодарны Игорю Петровичу

Феоктистову. Он участник боевых действий

в Афганистане, награждён медалью «За

боевые заслуги», выпускник техникума физической культуры. Для каждого студента

колледжа сегодня он образец стойкости,

верности родине.

Знания Игоря Петровича, его опыт наставничества бесценны в формировании у

молодёжи как навыков физической подготовки, так и духовных, нравственных ценностей. В этом учебном заведении делается

упор на воспитание у молодёжи любви к

родине, готовности защищать её, умения

дорожить единством. С самого начала

специальной военной операции студенты

вместе с преподавателями изготовляют

окопные свечи, плетут маскировочные сети,

оказывают помощь героям и их семьям.

Многие выпускники и студенты-заочники

этого учебного заведения находятся на

переднем крае специальной военной операции. Очники и преподаватели искренне

желают им вернуться домой живыми и невредимыми.

Когда дорог каждый студент

В Стерлитамакском колледже физической культуры воспитывают истинных патриотов

РАЗВИВАЯ ТВОРЧЕСКУЮ

ИНДУСТРИЮ

Недавно студенты колледжа побывали в

парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова в Уфимском районе. В

мероприятии приняли участие и студентки

отделения туризма и гостеприимства Азалия

Мавлитова и Варвара Иванова, наставником

которых является преподаватель туристических дисциплин Екатерина Салимьянова.

Молодёжь получила уникальную возможность услышать выступления руководителя

дирекции креативных индустрий Республики

Башкортостан Марии Орешниковой, эксперта

в области кинопроизводства, актуализации

фольклора народов России, издательской

деятельности, звукорежиссуры, продюсирования проектов Марата Файзуллина, главного

режиссёра телеканала БСТ, автора и ведущего

проекта «Креативный код» Ярослава Феоктистова и других специалистов в этой сфере.

Но главным гостем форума стал, конечно

же, Глава Башкортостана Радий Хабиров. Он

пообщался с представителями творческой

молодёжи и ответил на все их вопросы.

Не остались в стороне и студенты нашего

колледжа. Варвара Иванова интересовалась технологиями создания бренда. Глава

Башкортостана проявил живой интерес ко

всему. В свою очередь он отметил широкие

возможности для взаимодействия и работы с

молодёжью. Радий Фаритович также напомнил, что на рынке востребованы дизайнеры,

специалисты в сфере технологий, туризма и

гостеприимства, рекламы и пиара и других

видов деятельности. И добавил, что он как

Глава региона готов поддержать молодых

людей на государственном уровне в рамках

различных программ. Завершая встречу,

Радий Фаритович пожелал всем удачи на

профессиональном поприще.

Акции, организованные в парке «Патриот»,

играют огромную роль в патриотическом

воспитании, стимулируют профессиональный

интерес.

Студенты колледжа охотно участвуют и в

мероприятиях по озеленению и благоустройству города. Директор Мидхат Мусакаев, лично участвуя в них, подаёт пример. Как раз в

эти дни студенты активно поддержали акцию

по высадке деревьев в парке им. Кирова.

Молодым людям помогали и их родители –

приводили в порядок газоны и тротуары.

КУРАЙ И КВН

Студенты колледжа могут не только учиться

и работать, но и активно отдыхать. Шутки,

песни, танцы – неотъемлемая часть учебновоспитательного процесса. Недавно команда

клуба весёлых и находчивых «Физруки»

удачно выступила в полуфинале лиги КВН в

Уфе. Ребята покорили зал, пройдя в финал. Их

успех стал своего рода подарком к 85-летию

системы среднего специального образования.

Ведь стерлитамакские «Физруки» стали единственной командой из средних специальных

учебных заведений, успешно выступившей

наравне с ведущими вузами республики.

Эта победа была бы невозможна без неустанной заботы и поддержки со стороны директора, его веры в своих студентов, создания

условий для подготовки ярких выступлений.

«Большой вклад в достойное выступление

нашей команды внесла и советник директора

по воспитанию Раиса Яковлева», – подчеркнул заместитель директора по воспитательной работе Антон Юрьевич Сидоров.

«Наша команда произвела фурор. Зал не

просто смеялся, даже аплодировал им стоя. А

слова благодарности от уважаемого гостя – нашего выпускника Рината Культоманова, героя

спецоперации и мастера спорта России по самбо, прозвучавшие со сцены в адрес команды

за хорошую игру и лично в адрес директора

за хорошее воспитание, буквально окрылили

наших ребят», – добавила Раиса Фёдоровна.

Достойна особого внимания и культурная

жизнь колледжа. Благодаря начинаниям и

активной поддержке Мидхата Биктимировича здесь организован уникальный ансамбль

кураистов «Куштау». В этом году особую

значимость торжественному собранию, посвящённому Дню Республики Башкортостан,

придало то, что началось оно с блестящего

выступления кураистов.

Ансамблю всего год. Возглавляет молодой

коллектив известный кураист Динар Абдуллин.

«Куштау» должен стать визитной карточкой

нашего колледжа, чтобы на разных площадках

отражать богатство башкирской культуры и

разносторонние таланты наших студентов.

А заодно дать студентам возможность приобщиться к древним традициям», – говорит

руководитель ансамбля Динар Абдуллин.

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ДРУГИХ

У каждого учебного заведения есть своё

лицо, традиции, стиль и методы работы, богатый опыт. Многое из того, что делается в

колледже физической культуры, управления

и сервиса, может служить образцом. Ему

присущи умелое, грамотное руководство и

упорный труд всего сплочённого коллектива.

«Я сам выпускник этого колледжа и продолжаю трудиться здесь, – подытожил Мидхат

Биктимирович. – Поэтому всё здесь для меня

родное. Мне дорог каждый студент. Я радуюсь каждому их успеху. Болею за каждого и

стараюсь поддерживать каждое их достижение. Мы стараемся делать упор не только на

физическую подготовку, но и воспитываем

в них чувство справедливости, патриотизм,

крепкий дух».

А нам остаётся лишь пожелать коллективу

колледжа успехов в их трудной и благородной

работе по воспитанию молодежи.

Римма ГАЛИМОВА