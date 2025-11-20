Когда дорог каждый студент

Недавно очередная учебная неделя в Стерлитамакском колледже физической культуры,
управления и сервиса стартовала с яркого,
креативного события. В честь Дня народного
единства и Дня воинской славы России здесь
прошла торжественная линейка. Когда отзвучали гимны России и Башкортостана, к
студентам обратился директор колледжа
Мидхат Биктимирович Мусакаев. Он призвал
студентов к новым успехам в учёбе. Мидхат
Биктимирович вручил почётную грамоту Денису Ваганову за третье место в первенстве
города по армрестлингу. Также дипломом
была отмечена команда колледжа «Физруки»,
занявшая третье место в полуфинале лиги
«Нефтик» КВН в г.Нефтекамске.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Антон Сидоров напомнил
о важности дисциплины как основополагающего принципа успешной учёбы и жизни.
Стремление студентов к учёбе в этом колледже вкупе с уважительным отношением
к истории своей родины не просто фигура
речи. Даже это скромное мероприятие произвело на нас глубокое впечатление. А для
коллектива колледжа стало дополнительным
стимулом в работе с молодёжью.
ВОСХОЖДЕНИЕ
Недавно группа студентов колледжа совершила восхождение на вершину жемчужины Башкортостана – Торатау. Казалось
бы, обычное мероприятие. Но одним восхождением дело не ограничилось. Акция
была организована в рамках субботника по
уборке мусора на территории, прилегающей
к горе, и заставила всех проникнуться ещё
большим уважением к студентам-патриотам.
За это мероприятие студенты, классные
руководители и наставники учебного заведения благодарны Игорю Петровичу
Феоктистову. Он участник боевых действий
в Афганистане, награждён медалью «За
боевые заслуги», выпускник техникума физической культуры. Для каждого студента
колледжа сегодня он образец стойкости,
верности родине.
Знания Игоря Петровича, его опыт наставничества бесценны в формировании у
молодёжи как навыков физической подготовки, так и духовных, нравственных ценностей. В этом учебном заведении делается
упор на воспитание у молодёжи любви к
родине, готовности защищать её, умения
дорожить единством. С самого начала
специальной военной операции студенты
вместе с преподавателями изготовляют
окопные свечи, плетут маскировочные сети,
оказывают помощь героям и их семьям.
Многие выпускники и студенты-заочники
этого учебного заведения находятся на
переднем крае специальной военной операции. Очники и преподаватели искренне
желают им вернуться домой живыми и невредимыми.
Когда дорог каждый студент
В Стерлитамакском колледже физической культуры воспитывают истинных патриотов
РАЗВИВАЯ ТВОРЧЕСКУЮ
ИНДУСТРИЮ
Недавно студенты колледжа побывали в
парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова в Уфимском районе. В
мероприятии приняли участие и студентки
отделения туризма и гостеприимства Азалия
Мавлитова и Варвара Иванова, наставником
которых является преподаватель туристических дисциплин Екатерина Салимьянова.
Молодёжь получила уникальную возможность услышать выступления руководителя
дирекции креативных индустрий Республики
Башкортостан Марии Орешниковой, эксперта
в области кинопроизводства, актуализации
фольклора народов России, издательской
деятельности, звукорежиссуры, продюсирования проектов Марата Файзуллина, главного
режиссёра телеканала БСТ, автора и ведущего
проекта «Креативный код» Ярослава Феоктистова и других специалистов в этой сфере.
Но главным гостем форума стал, конечно
же, Глава Башкортостана Радий Хабиров. Он
пообщался с представителями творческой
молодёжи и ответил на все их вопросы.
Не остались в стороне и студенты нашего
колледжа. Варвара Иванова интересовалась технологиями создания бренда. Глава
Башкортостана проявил живой интерес ко
всему. В свою очередь он отметил широкие
возможности для взаимодействия и работы с
молодёжью. Радий Фаритович также напомнил, что на рынке востребованы дизайнеры,
специалисты в сфере технологий, туризма и
гостеприимства, рекламы и пиара и других
видов деятельности. И добавил, что он как
Глава региона готов поддержать молодых
людей на государственном уровне в рамках
различных программ. Завершая встречу,
Радий Фаритович пожелал всем удачи на
профессиональном поприще.
Акции, организованные в парке «Патриот»,
играют огромную роль в патриотическом
воспитании, стимулируют профессиональный
интерес.
Студенты колледжа охотно участвуют и в
мероприятиях по озеленению и благоустройству города. Директор Мидхат Мусакаев, лично участвуя в них, подаёт пример. Как раз в
эти дни студенты активно поддержали акцию
по высадке деревьев в парке им. Кирова.
Молодым людям помогали и их родители –
приводили в порядок газоны и тротуары.
КУРАЙ И КВН
Студенты колледжа могут не только учиться
и работать, но и активно отдыхать. Шутки,
песни, танцы – неотъемлемая часть учебновоспитательного процесса. Недавно команда
клуба весёлых и находчивых «Физруки»
удачно выступила в полуфинале лиги КВН в
Уфе. Ребята покорили зал, пройдя в финал. Их
успех стал своего рода подарком к 85-летию
системы среднего специального образования.
Ведь стерлитамакские «Физруки» стали единственной командой из средних специальных
учебных заведений, успешно выступившей
наравне с ведущими вузами республики.
Эта победа была бы невозможна без неустанной заботы и поддержки со стороны директора, его веры в своих студентов, создания
условий для подготовки ярких выступлений.
«Большой вклад в достойное выступление
нашей команды внесла и советник директора
по воспитанию Раиса Яковлева», – подчеркнул заместитель директора по воспитательной работе Антон Юрьевич Сидоров.
«Наша команда произвела фурор. Зал не
просто смеялся, даже аплодировал им стоя. А
слова благодарности от уважаемого гостя – нашего выпускника Рината Культоманова, героя
спецоперации и мастера спорта России по самбо, прозвучавшие со сцены в адрес команды
за хорошую игру и лично в адрес директора
за хорошее воспитание, буквально окрылили
наших ребят», – добавила Раиса Фёдоровна.
Достойна особого внимания и культурная
жизнь колледжа. Благодаря начинаниям и
активной поддержке Мидхата Биктимировича здесь организован уникальный ансамбль
кураистов «Куштау». В этом году особую
значимость торжественному собранию, посвящённому Дню Республики Башкортостан,
придало то, что началось оно с блестящего
выступления кураистов.
Ансамблю всего год. Возглавляет молодой
коллектив известный кураист Динар Абдуллин.
«Куштау» должен стать визитной карточкой
нашего колледжа, чтобы на разных площадках
отражать богатство башкирской культуры и
разносторонние таланты наших студентов.
А заодно дать студентам возможность приобщиться к древним традициям», – говорит
руководитель ансамбля Динар Абдуллин.
ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ДРУГИХ
У каждого учебного заведения есть своё
лицо, традиции, стиль и методы работы, богатый опыт. Многое из того, что делается в
колледже физической культуры, управления
и сервиса, может служить образцом. Ему
присущи умелое, грамотное руководство и
упорный труд всего сплочённого коллектива.
«Я сам выпускник этого колледжа и продолжаю трудиться здесь, – подытожил Мидхат
Биктимирович. – Поэтому всё здесь для меня
родное. Мне дорог каждый студент. Я радуюсь каждому их успеху. Болею за каждого и
стараюсь поддерживать каждое их достижение. Мы стараемся делать упор не только на
физическую подготовку, но и воспитываем
в них чувство справедливости, патриотизм,
крепкий дух».
А нам остаётся лишь пожелать коллективу
колледжа успехов в их трудной и благородной
работе по воспитанию молодежи.
Римма ГАЛИМОВА