1 Декабря , 22:06

Стерлитамак отметил День работника промышленности республики

В первый день зимы в Стерлитамакском государственном театрально-концертном объединении состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню работника промышленности Республики Башкортостан.

Промышленные предприятия – это становой хребет экономики страны. Стерлитамак по праву носит статус промышленного города. Приветствуя присутствующих передовиков производства, глава администрации города Эмиль Шаймарданов отметил, в частности, что наш город является флагманом химической промышленности не только республики, но и всей страны. Эмиль Владиславович подчеркнул огромный вклад, который внесли в развитие региона ветераны промышленности. Слова поздравления были подкреплены почётными грамотами и благодарственными письмами администрации города. Стоит заметить, что среди отмеченных преобладали простые рабочие: машинисты, токари, операторы, наладчики, фрезеровщики, электромонтёры, слесари…

Это обстоятельство отметил и председатель городского Совета Игорь Сыров. «Именно ваш многолетний плодотворный труд создаёт последовательность и преемственность любого процесса, связанного с промышленностью, – сказал Игорь Анатольевич, обращаясь к ветеранам. – Как бы не менялись технологические процессы, в основе всего лежит труд человека».

К поздравлениям присоединился заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Олег Тыщенко. Отметив вклад предприятий Стерлитамака в общий объём производства, Олег Андреевич подчеркнул, что здесь развивается не только химическая и нефтехимическая промышленности, но и машиностроение и другие производства.

«Сегодня мы чествуем тех, чьим талантом и трудом создаётся мощь и благополучие нашего города, нашей республики, – сказала депутат Госсобрания – Курултая РБ, член Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Юлия Герасимова. – Тех, кто ежедневно своим трудом отвечает всем запросам нового времени. Новых технологических прорывов вам, успешных проектов, поддержки коллег и руководства. Чтобы ваш труд всегда был по достоинству оценён».

От имени объединения профсоюзов г.Стерлитамак ветеранов и передовиков промышленности поздравил представитель Федерации профсоюзов РБ Тагир Гаиткулов.

Успех работы любого предприятия определяется работниками предприятия. Этот день стал праздником настоящих мастеров своего дела, профессионалов – представителей трудовых династий. Таких, как семья Рахматуллиных – Головановых АО «СНХЗ», Никитиных – Суворовых АО «БСК».

Ну, и какой же праздник без песен и танцев! Культурную часть программы украсили выступления артистов филармонии Театрально-концертного объединения и художественной самодеятельности предприятий города. Именно промышленность стала двигателем прогресса, проложив путь от первых мануфактур до современных заводов и превратив маленькие поселения в огромные мегаполисы, а ремёсла в высокотехнологичные производства.

Автор: Фаяз Юмагузин
