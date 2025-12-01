В Стерлитамаке прошли городские соревнования по плаванию

На церемонии открытия присутствовали заместитель главы администрации Стерлитамака Михаил Григорьев, директор спортивной школы олимпийского резерва Владимир Петров и директор школы №11 Татьяна Кириллова. Они поприветствовали спортсменов и отметили важность проведения таких мероприятий.

Участники соревнований продемонстрировали хороший уровень подготовки и стремление к победе.

По итогам заплывов победители и призëры были награждены медалями, грамотами и памятными подарками.

По информации организаторов