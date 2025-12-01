Важная информация для жителей Республики Башкортостан!
Завтра в период с 10:00 до 11:00 пройдёт командно‑штабная тренировка по определению готовности сетей связи.
В рамках мероприятия будет проведена проверка системы оповещения путем передачи сообщения по средствам телерадиовещания Республики Башкортостан.
Обращаем ваше внимание, что электросирены задействованы не будут.
Просим вас сохранять спокойствие!
