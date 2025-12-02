Лучших работников промышленности Башкирии отметили государственными наградами

Почётное звание «Заслуженный химик Республики Башкортостан» было присвоено директору Института химических технологий и инжиниринга УГНТУ Владимиру Михайловичу Ильину и заместителю директора по производству нефтехимической продукции и сополимерных каучуков АО «Стерлитамакский нефтехимический завод» Александру Николаевичу Карамзину.

Радий Хабиров подчеркнул, что успехи в промышленности – основа для дальнейшего развития и процветания Башкортостана. Во многом это заслуга многих поколений тружеников.

Фото: пресс-служба Главы РБ