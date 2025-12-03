Артист из Стерлитамака признан лучшим за мужскую роль в спектакле «Портрет»
Артист Стерлитамакского русского драматического театра Александр Васин удостоен престижной Молодёжной премии Союза театральных деятелей Республики Башкортостан "Момент истины". Накануне в Уфе были подведены итоги премии, где Васин был признан лучшим в номинации "Лучшая мужская роль".
Высокую оценку получила его работа в спектакле "Портрет", где Александр Васин воплотил образ Андрея Петровича Чарткова.
