3 Декабря , 12:54

Артист из Стерлитамака признан лучшим за мужскую роль в спектакле «Портрет»

Артист Стерлитамакского русского драматического театра Александр Васин удостоен престижной Молодёжной премии Союза театральных деятелей Республики Башкортостан "Момент истины". Накануне в Уфе были подведены итоги премии, где Васин был признан лучшим в номинации "Лучшая мужская роль".

Высокую оценку получила его работа в спектакле "Портрет", где Александр Васин воплотил образ Андрея Петровича Чарткова.

По информации СРГДТ

