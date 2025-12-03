Идущие «Дорогою добра»

В санатории для детей «Нур» в Международный день инвалидов было организовано традиционное мероприятие «Дорогою добра». В нём участвовали сотрудники санатория, проходящие лечение и реабилитацию дети с ОВЗ, а также приглашенные родители с особенными детками.

Поприветствовать детей и взрослых в этот день пришли заместитель главы администрации городского округа Павел Николаевич Шорохов, заместитель начальника отдела образования Ольга Ивановна Шитикова, заведующая детским поликлиническим отделением N 2 Шамсинур Закиевна Булякова, руководитель детского центра «Дети - наше счастье» Анастасия Анатольевна Самойлова, советник главы администрации городского округа по вопросам инвалидов, педагог-дефектолог Юрий Викторович Панчишин.

Гостей встречали главный врач санатория «Нур» Регина Ринатовна Саляхова и её дружная команда медиков и педагогов.

Для юных зрителей выступали артисты инклюзивного театра танца «Ветер перемен» Елизавета Новикова, Артём Шарипов, Наиля Нугуманова (руководитель Альбина Альбертовна Шангареева).

С восторгом детки реагировали на выступления шоу животных Юлии Басовой из Ишимбая - забавных пуделей и белых голубей.

И, конечно, организаторы не забыли про приближающийся Новый год: Дед Мороз, летающая ёлка, веселые игры, конкурсы и танцы создали настоящее ощущение праздника, который не за горами.

Все юные е зрители получили от санатория и благотворителей подарки - игрушки, а их ангелам-хранителям - мамочкам - были преподнесены в подарок символы года - маленькие глиняные лошадки.

Надежду, веру в чудеса, мечту о том, чтобы все вокруг жили в любви - все это дарят людям такие праздники!

Марина Воронова

Фото Сергея Крамскова