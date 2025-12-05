-11 °С
5 Декабря , 11:16

Кто поедет в Сочи?

В Стерлитамаке состоялся финал молодёжной лиги КВН.

Он получился ярким, динамичным, легким и по-настоящему смешным - таким и должен быть идеальный КВН.
Впрочем, на финале мы узнали, как ещё расшифровывается эта аббревиатура - Когут Начнёт Вовремя? Все болельщики этой игры знают, что игры в Стерлитамаке всегда начинаются на 20-30 минут позже указанного на билетах времени.
Но это некоторое лирическое отступление от главного. Главным в финале была борьба за путевку на Международный фестиваль КВН в Сочи. А вели её четыре лучших команды сезона - «Будьте здоровы!» из Стерлитамакского медколледжа, «ИНН» из УГНТУ Салавата, «Южный Урал» (Башкортостан-Оренбуржье) и «Заводчане» (ПАО «Нефаз», Нефтекамск).
В марте 19 команд из семи городов бились за право сражаться в финале за кубок и путевку в Сочи. В итоге четыре лучших коллектива в четырех кавээновских конкурсах - «Приветствии», «Разминке», СТЭМе и «Музыкальном домашнем задании» демонстрировали свой юмор, драйв, умение импровизировать и слаженно работать в команде.

Как сложилась судьба кубка, вы узнаете в одном из ближайших номеров нашей газеты. А пока - фотографии от Анастасии Ададуровой.
Марина Воронова

Автор: Марина Воронова
