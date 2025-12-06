Дегустация, фотоконкурс и детский карнавал

Все желающие попробовали кашу купеческую на деревенском масле с гусём, шашлык из гуся по авторскому рецепту, гуся собственного копчения, гуся жареного, бэлиш с гусем. На специальной глагольной грамотке они ставили галочку рядом с названием понравившегося лакомства и опускали её в ларец-погребец. Итоги голосования станут известны вечером, когда состоится награждение победителя.

Параллельно проводится фотоконкурс «Гусь в кадре», где представлены снимки горожан с птицей - символом города. Каждый житель может проголосовать за понравившееся фото и опустить листок с его номером в специальную урну.

Одним из самых ярких событий фестиваля стал детский конкурс-карнавал «Чудо в перьях». Малыши и ребята постарше предстали в образах гусят и вместе с организаторами прошли в весёлом хороводе по всему скверу. Вернувшись на сцену, они отвечали на вопросы ведущего, рассказывали, кто придумал и смастерил им замечательные костюмы. Итоги конкурса жюри также объявит вечером.

Фото Сергея Крамскова