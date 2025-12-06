Фестиваль «В кругу друзей» объединил особенных детей в Стерлитамаке



6 декабря в Стерлитамаке в городском Дворце культуры прошёл фестиваль для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «В кругу друзей». Мероприятие собрало участников, их родителей, педагогов и специалистов, чтобы показать возможности социальной и творческой инклюзии, а также подарить радость общения и совместного творчества.

Свои проекты на фестивале представила Региональная общественная организация родителей детей с инвалидностью «Дети – наше счастье». Организация занимается трудовой, спортивной и творческой реабилитацией детей, молодежи и их родителей, психолого-педагогической, информационной помощью, социальной и образовательной инклюзией.

Одним из ярких проектов организации стал «Мама, я занят!», в рамках которого дети создают различные фигуры из гипса, игрушки из фетра, изделия из глины. Администратор Центра «Дети – наше счастье» Татьяна Давыдова отметила, что проект рассчитан на детей старше 18 лет и включает развитое кулинарное направление.



Особое внимание было уделено проекту «Про неё», направленному на поддержку мам особенных детей. В рамках проекта проводятся мастер-классы и выездные мероприятия. Одна из участниц, Альвина Дашкина, показала свечи из натуральной лощины, изготовленные на недавнем мастер-классе.



В фестивале активно участвовали педагоги и воспитатели. Воспитатель МАДОУ «Детский сад №90» Гульшат Демьянова рассказала о технологии создания мультфильмов с детьми. На специальном мультстанке располагаются персонажи мультфильма, устанавливается камера, проецирующая изображение на монитор. С помощью программы персонажи оживают, становятся динамичными, а дети самостоятельно озвучивают мультфильмы, учитывая особенности характера каждого персонажа. В создании мультфильмов участвуют дети 5–7 лет.



Педагоги-психологи МАДОУ «Детский сад №92» Камилла Денисенко и Наталья Зуева рассказали, что графические рисунки, выполненные в технике Нейроарт, помогают избавиться от негативных эмоций и состояния тревоги.

Представители медицинского центра «Феникс» поделились информацией о комплексной медицинской реабилитации. В центре можно получить консультацию педиатра, детского невролога, мануального терапевта, остеопата, эпилептолога, психолога, логопеда и других специалистов. Центр проводит коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия, направленные на развитие психомоторики и сенсорных процессов, формирование пространственно-ориентировочных навыков, развитие внимания, мышления и мелкой моторики, а также нормализацию ведущего вида деятельности. Центр практикует метод микрополяризации головного мозга, который безопасен и эффективен для реабилитации при неврологических заболеваниях, улучшает навыки запоминания, произношения слов, повышает усидчивость и увеличивает объём движений.



Инклюзивный Центр развития и творчества «Город Солнца» представил свои направления: инклюзивный театр танца «Ветер перемен», театральную и вокальную студии, декоративно-прикладное творчество, а также психологические коррекционно-развивающие занятия.



Фестиваль завершился концертом с выступлениями детей с ОВЗ, став ярким и вдохновляющим событием для всех участников и гостей. Мероприятие показало, что инклюзия, поддержка и совместное творчество способны объединять людей, раскрывать таланты и создавать атмосферу дружбы и взаимопонимания.

Фото Анастасии Ададуровой