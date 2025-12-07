Мелодии с берегов Невы

Программа включила в себя музыкальные произведения композиторов-ленинградцев, живших и творивших в городе на Неве - Вениамина Баснера, Дмитрия Шостаковича, Василия Соловьева-Седого, Исаака Шварца, Андрея Петрова, Якова Дубравина, Виктора Лебедева. Многие из них прошли испытание войной, но после снятия блокады вернулись в Ленинград. Как всегда, это были не только музыкальные номера, но и захватывающий рассказ о времени и людях, созидающих произведения искусства.

Публика с удовольствием подпевала, когда в зале звучали всеми любимы песни «С чего начинается Родина», «Это было недавно», «На лодке», «Ваше благородие», «Дождик осенний», «Песня о голубых городах», «Города на память», «Люблю», «Вы мне теперь не интересны» и другие.

Следующая встреча с «Лорелеей» будет юбилейной - в феврале этот замечательный дуэт отметит свое 15-летие.

Марина Воронова

Фото автора