7 Декабря , 17:17

Мелодии с берегов Невы

Им был посвящён декабрьский концерт музыкального дуэта из Стерлитамака «Лорелея» (Ольга Марущак - фортепиано, Римма Каримова - вокал), который состоялся в «Мастерской искусств» - библиотеке N 3.

Программа включила в себя музыкальные произведения композиторов-ленинградцев, живших и творивших в городе на Неве - Вениамина Баснера, Дмитрия Шостаковича, Василия Соловьева-Седого, Исаака Шварца, Андрея Петрова, Якова Дубравина, Виктора Лебедева. Многие из них прошли испытание войной, но после снятия блокады вернулись в Ленинград. Как всегда, это были не только музыкальные номера, но и захватывающий рассказ о времени и людях, созидающих произведения искусства.

Публика с удовольствием подпевала, когда в зале звучали всеми любимы песни «С чего начинается Родина», «Это было недавно», «На лодке», «Ваше благородие», «Дождик осенний», «Песня о голубых городах», «Города на память», «Люблю», «Вы мне теперь не интересны» и другие.
Следующая встреча с «Лорелеей» будет юбилейной - в феврале этот замечательный дуэт отметит свое 15-летие.

Марина Воронова
Фото автора

Автор: Марина Воронова
