Мы понимаем друг друга

Открыла его режиссёр чувашской фольк-лорно-театральной студии «Эреш» Нина Ефимовна Кобцева:

– В Республике Башкортостан проживают в мире и согласии представители более 110 национальностей, у каждой из кото-рых есть свои традиции, культура, язык – живая душа народа, его сокровище, па-мять и радость.

Мы пригласили к нам за круглый стол уважаемых гостей и друзей поговорить о родном языке, о том, как он сохраняется.

Здесь собрались чуваши, башкиры, рус-ские, белорусы, татары, удмурты, марий-цы. Среди приглашённых – преподава-тель БРККиИ Гузель Ямилевна Шамигуло-ва, председатель местной национально-культурной автономии «Спадчына» («На-следие») Виктория Николаевна Пивовар-цева, артисты ансамбля «Русская песня», студенты стерлитамакских вузов.

Подключили онлайн-трансляцию. С при-ветственным словом к участникам кругло-го стола обратилась доктор исторических наук, профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Чу-вашского государственного института культуры и искусств Ирина Витальевна Сухарева. Она считает, что сохранение родного языка – актуальная тема. С его потерей народ забывает свою историю, лучшие традиции, национальную культу-ру.

Также весьма полезно изучать языки дру-гих народов. Знакомство с новым языком позволяет взглянуть на свой родной как бы со стороны и заметить в нём такие особенности, о которых раньше и мысли не возникало.

Почему необходимо изучать родной язык?

Высказывались разные мнения:

– Родной язык способствует передаче ис-торической памяти, ведь в нём живут обычаи, обряды, традиции, нравственные установки, фольклор.

– Человеку по его природе важно ощу-щать себя частью коллектива. Это под-линное счастье быть причастным к цело-му народу, его многовековой истории. Так возникает чувство гордости, внутреннего достоинства и ответственности, которые не дадут человеку пасть духом в тяжёлое время, сдаться перед трудностями.

– Не владеющие родным языком часто чувствуют себя чужим среди своих.

– Язык – носитель культурного кода на-рода. Трудно представить себе англича-нина, который не владеет английским, или русского, не умеющего прочитать Пушкина в оригинале…

Не знакомые с родным языком могут лю-бить свой народ, гордиться им, но чувст-вуют ли его?

– Владеющий родным языком живёт не только личным опытом или опытом близ-ких людей, он открывает для себя много-вековую мудрость своего народа. А она зашифрована и передаётся только через язык.

Обсуждение сопровождалось чтением стихов, песнями, сценками. Особо отли-чились студентка 4-го курса СФ УУНиТ Миляуша Рахматуллина, а также студенты эстрадного отделения БРККиИ Алмаз Ла-тыпов (3-й курс) и Самира Вахитова (1-й курс).

Яркий пример приобщения к родному языку – деятельность фольклорно-театральной студии «Эреш», которую в 2010 году организовала и стала художе-ственным руководителем доцент, канди-дат филологических наук Елизавета Иль-инична Иванова.

Первое мероприятие посвятили чуваш-ским родословным. Красивое многожан-ровое театрализованное представление было воплощено на сцене Стерлитамак-ского дворца культуры режиссёром Н.Е.Кобцевой. В нём участвовало более ста человек. В основу сценария, написан-ного Е.И.Ивановой, лёг серьёзный драма-тургический материал.

Одной из лучших постановок «Эреш» ста-ло театрализованное представление «Саркил» о жизни чувашского народа. Сценарий написан по произведениям ме-стного автора Геннадия Тимофеева.

Театральная студия гордится талантли-выми артистами Галиной Григорьевой, Зинаидой Осиповой, Алёной Фёдоровой.

«Эреш» (по-русски «Узоры») развивается, меняется, сюда пришли талантливые лю-ди – Вера Степанова, Раиса Кузьмина, Анна Яковлева, Маргарита Осипова, Юлия Фёдорова, Дильбар Файзуллина.

Режиссёр театральной студии Нина Ефи-мовна говорит:

– Мы приглашаем всех желающих при-коснуться к чувашской культуре, языку, истории и традициям.

Евгения Дьяконова

Фото Сергея Крамскова