7 Декабря , 14:25

В Башкирии отремонтировали участок дороги Стерлитамак - Раевский

Речь идет о дорожном участке между Рязановкой и Нижними Услами. Дорожники обновили асфальтобетонное покрытие, нанесли разметку и укрепили обочины.

В Стерлитамакском районе отремонтировали 5,4 километра дороги Стерлитамак — Раевский благодаря реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в минтрансе региона.
«Трасса Стерлитамак — Раевский важна для жителей Стерлитамака, Альшеевского и Стерлитамакского районов, в которых проживает около 360 тысяч человек. По этой дороге они могут выехать на федеральную трассу Р-240 Уфа — Оренбург. Трафик здесь ежесуточно достигает 16 тысяч автомобилей», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова и добавила, что в этом году отремонтировали 12,3 км дороги Стерлитамак — Раевский.

Источник: Минтранс РБ

Фото: пресс-служба / минтранса Башкирии

