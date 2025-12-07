В Башкирии отремонтировали участок дороги Стерлитамак - Раевский

«Трасса Стерлитамак — Раевский важна для жителей Стерлитамака, Альшеевского и Стерлитамакского районов, в которых проживает около 360 тысяч человек. По этой дороге они могут выехать на федеральную трассу Р-240 Уфа — Оренбург. Трафик здесь ежесуточно достигает 16 тысяч автомобилей», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова и добавила, что в этом году отремонтировали 12,3 км дороги Стерлитамак — Раевский.