Благоустройство аллеи по проспекту Ленина

На аллее уже выполнена большая часть запланированных работ. Подрядная организация произвела частичный ремонт брусчатки, установила детские игровые площадки. Также для юных стерлитамаковцев на аллее появились станция для игры с песком, батут, спортивно-игровой комплекс и качели «Гнездо».

Установили малые архитектурные формы, некоторые из них с подсветкой. На аллее «поселились» «Музыканты», появилась скамейка с подсветкой, светящиеся шары и надпись «Проспект Ленина». Также было заменено электроосвещение и установлена система видеонаблюдения.

По информации пресс-службы администрации г. Стерлитамак