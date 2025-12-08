-11 °С
8 Декабря , 15:50

День Героев Отечества в Стерлитамаке: программа мероприятий

9 декабря, в День героев Отечества, в Стерлитамаке пройдёт ряд значимых мероприятий, которые ознаменуют завершение Года защитника Отечества в России и Года поддержки участников СВО и их семей в Башкортостане.

В 17:00 в парке Победы состоится торжественное возложение цветов к памятникам. У мемориала участникам специальной военной операции будет организовано тематическое мероприятие.

Также в 17:00 в Городском дворце культуры специалисты различных ведомств проконсультируют участников СВО и их семьи. Помощь будет оказана по юридическим, медицинским, психологическим вопросам, а также по ЖКХ, банковским услугам и социальному обеспечению.

В фойе ГДК также будет работать патриотическая выставка. Волонтёрские организации, активно помогающие участникам спецоперации, представят свои работы и расскажут о своей деятельности. Все желающие смогут присоединиться к волонтёрскому движению или оказать посильную помощь в формировании очередного гуманитарного конвоя для отправки в зону СВО.

Пресс-служба администрации г. Стерлитамак 

