8 Декабря , 14:56

Команда «Шагаем вместе» выполнила нормы комплекса

Участники команды «Шагаем вместе» Спортивной школы олимпийского резерва — активные спортсмены старше 60 лет — успешно справились со всеми испытаниями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

По информации спортивной школы Олимпийского резерва г. Стерлитамак

