Участники команды «Шагаем вместе» Спортивной школы олимпийского резерва — активные спортсмены старше 60 лет — успешно справились со всеми испытаниями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Команда «Шагаем вместе» выполнила нормы комплекса
По информации спортивной школы Олимпийского резерва г. Стерлитамак
Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.
УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».