Гусь - на любой цвет и вкус!

Дипломы и небольшие подарки призёрам в Художественной и Литературной номинациях «Гусиные истории» вручала руководитель ЦБС Стерлитамака Елена Калюжная.

Среди награжденных - дети в возрастных категориях от 7 до 9 лет, от 10 до 12 лет и от 13 до 15 лет. Детской фантазии не было границ: перед членами жюри предстали произведения юных художников «Гусь-купец» и «Гусь-мореплаватель», «Гусь-джигит» и «Гусь-космонавт», «Театральный гусь» и «Гусь-химик». И это только небольшая часть образов, созданных талантливыми ребятами, живущими в Стерлитамаке.

В Литературной номинации были также отмечены работы участников старше 18 лет.

По результата конкурса будет издан сборник сказок «Гусиные истории», а в «Мастерской искусств» - библиотеке N 3 после новогодних праздников откроется выставка лучших детских работ «Тот ещё гусь!».

Марина Воронова

Фото пресс-служба администрации ГО