-11 °С
Облачно
VKTelegramOK80 лет ПобедыMAX
Все новости
Местные новости
10 Декабря , 19:30

Гусь - на любой цвет и вкус!

В Стерлитамаке наградили призёров городского конкурса креативных работ «Тот ещё гусь!»Церемония награждения прошла в большом зале администрации городского округа. Всего в конкурсе участвовали более 80 человек.Победителей и обладателей призовых мест наградили на фестивале «ГУСЬ 2.0», который состоялся 6 декабря.Ещё 56 участников удостоились специальных призов от организаторов конкурса.

Гусь - на любой цвет и вкус!
Гусь - на любой цвет и вкус!

Дипломы и небольшие подарки призёрам в Художественной и Литературной номинациях «Гусиные истории» вручала руководитель ЦБС Стерлитамака Елена Калюжная.
Среди награжденных - дети в возрастных категориях от 7 до 9 лет, от 10 до 12 лет и от 13 до 15 лет. Детской фантазии не было границ: перед членами жюри предстали произведения юных художников «Гусь-купец» и «Гусь-мореплаватель», «Гусь-джигит» и «Гусь-космонавт», «Театральный гусь» и «Гусь-химик». И это только небольшая часть образов, созданных талантливыми ребятами, живущими в Стерлитамаке.
В Литературной номинации были также отмечены работы участников старше 18 лет.
По результата конкурса будет издан сборник сказок «Гусиные истории», а в «Мастерской искусств» - библиотеке N 3 после новогодних праздников откроется выставка лучших детских работ «Тот ещё гусь!».
Марина Воронова
Фото пресс-служба администрации ГО

Гусь - на любой цвет и вкус!
Гусь - на любой цвет и вкус!
Гусь - на любой цвет и вкус!
Гусь - на любой цвет и вкус!
Гусь - на любой цвет и вкус!
Гусь - на любой цвет и вкус!
Гусь - на любой цвет и вкус!
Гусь - на любой цвет и вкус!
Гусь - на любой цвет и вкус!
Автор: Марина Воронова
Читайте нас

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru