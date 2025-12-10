Олег Чегодаев рассказал жителям Стерлитамака о проекте «Уральская одиссея»

Мероприятие прошло в большом зале киноцентра «Кинопорт» и собрало всех, кто интересуется путешествиями, активным отдыхом и историей покорения Уральских гор.

Главной темой встречи стала «Уральская одиссея» — масштабный экспедиционный проект, который Чегодаев начал весной 2025 года. Как рассказал путешественник, 16 апреля 2025 года он стартовал в попытке впервые в истории пройти Уральскую горную страну в одиночном непрерывном водном маршруте.

Экспедиция предполагает передвижение на каяке по рекам и водным путям России с юга на север. За пять месяцев Олег преодолел 5 000 километров — от верховьев реки Белая (Агидель) до побережья Северного Ледовитого океана в районе Усть-Кары.

Маршрут проходил через разнообразные природные зоны Урала, включая горные районы, равнины и северные водные пути.

Встреча в «Кинопорте» сопровождалась рассказами о подготовке, трудностях одиночного маршрута, особенностях водных путей Урала и впечатлениями, собранными за время экспедиции. Участники задавали вопросы, обсуждали технические нюансы и узнавали подробности о дальнейших планах путешественника.

Проект уже вызвал большой интерес среди любителей активного отдыха, и встречи подобного формата продолжают расширять круг тех, кто вдохновляется уникальными маршрутами и историей освоения Уральских гор.

Фото Анастасии Ададуровой