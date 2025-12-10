-11 °С
10 Декабря , 16:39

Спортсмен из Стерлитамака стал призёром Кубка Москвы по тяжёлой атлетике

Игорь Никитин, студент ИХТИ УГНТУ кафедры АТИС по направлению «Системы автоматизации и управления в нефтегазовой промышленности», с отличным результатом выступил на престижных всероссийских соревнованиях - Кубке Москвы по тяжёлой атлетике.

В упорной борьбе с сильнейшими атлетами страны чемпион показал невероятную силу, выдержку и волю к победе, завоевав почётное 4 место в весовой категории 73 кг - в сумме двоеборья 235 кг.

По информации ИХТИ УГНТУ

