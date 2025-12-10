-11 °С
10 Декабря , 14:27

Стерлитамакское отделение «Единой России» отмечено Почётной грамотой

Сегодня в Уфе проходит конференция регионального отделения партии «Единая Россия», на которой подводят итоги уходящего года и обсуждают планы работы на следующий период. Участники обозначили, что ключевой задачей остаётся повышение качества жизни жителей республики.

В ходе мероприятия Стерлитамакское местное отделение партии было награждено Почётной грамотой Секретаря регионального отделения, Главы Башкортостана Радия Хабирова. Награда вручена за высокий уровень профессионализма и результативную работу.

В местном отделении партии в Стерлитамаке состоит около восьми тысяч членов и более тысячи сторонников. Организация продолжает реализовывать проекты, направленные на развитие города и республики.

Источник: соцсети главы администрации г. Стерлитамак Эмиля Шаймарданова 

