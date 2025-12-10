Стерлитамакское отделение «Единой России» отмечено Почётной грамотой

В ходе мероприятия Стерлитамакское местное отделение партии было награждено Почётной грамотой Секретаря регионального отделения, Главы Башкортостана Радия Хабирова. Награда вручена за высокий уровень профессионализма и результативную работу.



В местном отделении партии в Стерлитамаке состоит около восьми тысяч членов и более тысячи сторонников. Организация продолжает реализовывать проекты, направленные на развитие города и республики.

Источник: соцсети главы администрации г. Стерлитамак Эмиля Шаймарданова