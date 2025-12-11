Разговор по душам

Встреча проходила в неофициальном формате. В ней участвовали учащиеся и студенты с ограниченными возможностями здоровья, в разные годы принимавшие участие в региональных и национальных чемпионатах «Абилимпикс», их наставники, педагоги, представители учебных заведений, осуществляющих профессиональную подготовку молодых людей с ОВЗ. Вёл встречу советник главы администрации ГО по вопросам инвалидов Юрий Викторович Панчишин. На ней были озвучены результаты работы пяти профессиональных колледжей Стерлитамака по адаптации и профессиональной подготовке учащихся и студентов с ОВЗ, а также говорилось о роли соревнований «Абилимпикс» в этом важнейшем для трудоустройства выпускников этих учебных заведений процессе. Самыми интересными моментами встречи стали диалоги Эмиля Вячеславовича с ребятами. Он постарался выслушать каждого, кто хотел высказаться, а затем предлагал конкретную помощь и поддержку в реализации профессиональных планов девушек и молодых людей. Разговор коснулся профессиональных перспектив для будущих рестораторов, поваров, обувщиков, кулинаров, инженеров, дизайнеров, специалистов в области IT-технологий, психологов, создателей мультфильмов и даже вокалистов. Студенты и педагоги были едины по мнении, что «Абилимпикс» - возможность попробовать свои силы в различных профессиональных компетенциях, проверить не только свои знания, но и характер и волю к победе. ⁃ Всех вас, ребята, я поздравляю с выдающимися результатами, - обратился к участникам встречи Э.В. Шаймарданов. - И глядя на ваши успехи, понимаешь, что главные наши ограничения - в нашей голове. Наши реальные возможности безграничны, всё зависит только от нас самих. Огромная благодарность педагогам, которые учат вас работать руками. Сегодня многие профессии, о которых идёт речь, востребованы на рынке труда. А мы со своей стороны готовы обсудить любую вашу конструктивную идею. Помните, что город вас поддерживает. И готов вам помогать.

Марина Воронова

Фото Анастасии Ададуровой