Спектакль, где все герои – главные

У режиссёра Фаниса Каримова есть опыт постановки серьёзных драматических произведений о войне. Можно вспомнить его работу «А зори здесь тихие…», которая успешно шла несколько сезонов. Однако на сей раз задача режиссёра была посложнее. В пьесе нет ни плена, ни захватчиков, ни лозунгов. Ставка сделана не на героическое описание боёв и сражений, а на психологические портреты героев, среди которых нет главных и второстепенных. А это значит, что в спектакле нет места зрелищности. Режиссёр частично попытался решить эту задачу с помощью звука и света, а также пластики (хореограф-постановщик Ольга Даукаева). Не в последнюю очередь – за счёт оригинального сценического оформления (художник-постановщик Сулпан Азаматова) и серьёзного подхода к реквизиту. Такие мелочи, как разборка и чистка автоматов, обмундирование, ордена и медали, также способствуют ощущению реальности происходящего.

Спектакль поставлен при поддержке автономной некоммерческой организации содействия концертной деятельности «Русские сезоны» и Министерства культуры Российской Федерации благодаря победе во Всероссийском конкурсе постановок по произведениям современных драматургов.

Действие происходит в конце войны в окрестностях Берлина. У каждого героя своя судьба, но всех их объединяет то, что у одного война отняла семью, у другого – друзей, у третьего – веру…

Рядовой Буштец (Ильнур Аджитаров), которого на фронт забрали прямо со свадьбы, не успел продлить свой род. А когда вернулся в родную деревню, застал там лишь чёрные остовы печей.

На глазах рядового Дервоеда (заслуженный артист РБ Расиль Сынбулатов) каратели сожгли жену и маленького сыночка. А он не мог броситься им на помощь потому, что подверг бы опасности разведвзвод, который должен доставить нашим чрезвычайно важные сведения. И этот тяжкий крест вины он обречён нести по жизни.

Не меньшие ужасы довелось пережить рядовому Одуванчику (Марсель Алдакаев). Он был мальчишкой, когда их деревню уничтожили фашисты. Уцелел он один. Слышал, как мать просила не стрелять в её деток больно. А маленькая сестрёнка, которая боялась щекотки, всё выспрашивала у мамы: «А это не щекотно?»

На фронте он встретил свою любовь – медсестру Лиду (заслуженная артистка РБ Резеда Амекачева). Вернее, она сама нашла его. Но к тому времени, когда он понял, что она для него значит, Лида, которая мечтала о ребёнке, погибла при переправе. А Одуванчик, который не умел плавать и которому нагадали погибнуть от воды, – спасся.

Командира Дугина (Ильнур Салимгареев) нашёл на передовой не нюхавший пороха лейтенант-особист (Фаниль Карачурин): ведь он отправил жене похоронку на себя. Всему виной ранение, после которого он уже не сможет быть ни мужем, ни отцом. Но жене Вере (Лилия Ахунова) не страшны его увечья. Главное, он жив. Вслед уходящему мужу кричит: «Пожалуйста, не погибни!» В этом крике слышна мольба всех солдатских жён, не дождавшихся своих мужей.

Свой груз на душе у рядового Соляника (Ильгиз Акимбетов). Этого не от мира сего бойца готовы поставить к стенке за то, что в бою не сделал ни одного выстрела. Потому как убивать, по его убеждениям, это грех. С огромным трудом Дугину удалось спасти его и убедить в том, что его боевые товарищи гибнут в бою не за грехи, а за Родину.

Образы женщин, освобождённых из концлагеря (актрисы Нурзида Сафаргулова и Гульнара Ярмеева), – это воплощение ужасов войны, которые пришлось пережить. Безумная мать зовёт к себе в деревню партизана, предлагает выдать за него свою дочку, белокурую красавицу. На деле же нет у неё никакой деревни. Сожгли её фашисты. А дочь забрали на медицинские эксперименты.

В одной из этих женщин Буштец узнаёт свою жену. Четыре года он вымаливал у бога встречу с ней, но это не приносит радости. А теперь не хватает духу окликнуть ту, с которой простился навсегда, которую не смог уберечь от плена и за которую мстил. Потому что она беременна от фашиста. Что только не делала, чтобы погубить ребёнка в утробе, пока не поняла, что он не виноват в случившемся.

В конце войны справедливость восторжествовала для рядового Дугина. Он получил «Золотую Звезду», ему вернули звание, повысили до капитана. Но он всё равно будет считать себя рядовым. «Все мы здесь рядовые», – наставляет он своих боевых товарищей. Только недолго ему доведётся ходить в офицерских погонах. Уже когда отгремят последние бои, нелепая смерть от глухого гитлерюгенда (Алтынай Сагитова) оборвёт его жизнь. Единственный, кому удалось уцелеть в мясорубке войны, – Одуванчик. И то только потому, что Дугин успел отправить его в тыл. Каждая оборванная жизнь – эпизод войны, из которых сложилась Великая Победа.

Фаяз ЮМАГУЗИН

ФОТО ИЗ АРХИВА СГТКО