Подарки, собранные с теплотой и любовью

В акции приняли участие «Женщины бизнеса», БРО «Опора России», местные предприниматели, популярные блогеры, молодёжные объединения, представители городской администрации и СМИ. Все вместе они занимались упаковкой новогодних подарков для детей с ограниченными возможностями.

Инициаторами мероприятия выступили бренд-продюсер Вера Ротова, главный врач санатория «Нур» Регина Саляхова, руководитель АНО «Ковчег» Андрей Лейхнер и директор проекта «Банк еды «Русь» по югу Башкортостана Дмитрий Фёдоров.

Фото Сергея Крамскова