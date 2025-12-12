-11 °С
12 Декабря , 21:19

Прославляя природу Башкирии

В картинной галерее Стерлитамака с 10 декабря работает выставка живописных работ художников-участников пленэра «Живая палитра Башкортостана». Она стала итогом проекта, организатором которого выступил стерлитамакский меценат и предприниматель Рафаэль Мифтахов. Он вместе с пензенским художником-пленэристом Евгением Гололобовым сумел провезти по живописным локациям Башкирии больше десятка мастеров пленэрной живописи из разных городов России - Самары и Углича, Чебоксар и Казани, Пензы и Набережных Челнов. Великолепные окрестности деревни Толпарово, Гумеровское ущелье, гора Мамбет, завораживающие пейзажи Миякинского района, уникальный природный парк вокруг стерлитамакских Шиханов - вся эта природная красота вдохновляли художников на протяжении двух недель. А лучшие результаты этого вдохновения можно увидеть в картинной галерее Стерлитамака до 18 января.

Марина Воронова
Фото Сергея Крамскова

Автор: Марина Воронова
