Прославляя природу Башкирии

В картинной галерее Стерлитамака с 10 декабря работает выставка живописных работ художников-участников пленэра «Живая палитра Башкортостана». Она стала итогом проекта, организатором которого выступил стерлитамакский меценат и предприниматель Рафаэль Мифтахов. Он вместе с пензенским художником-пленэристом Евгением Гололобовым сумел провезти по живописным локациям Башкирии больше десятка мастеров пленэрной живописи из разных городов России - Самары и Углича, Чебоксар и Казани, Пензы и Набережных Челнов. Великолепные окрестности деревни Толпарово, Гумеровское ущелье, гора Мамбет, завораживающие пейзажи Миякинского района, уникальный природный парк вокруг стерлитамакских Шиханов - вся эта природная красота вдохновляли художников на протяжении двух недель. А лучшие результаты этого вдохновения можно увидеть в картинной галерее Стерлитамака до 18 января.
Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.
УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».