12 Декабря , 18:54

В Стерлитамаке стартовал конкурс "Педагог года-2026"

Участников традиционного турнира приветствовал заместитель главы администрации городского округа, председатель жюри конкурса М.В.Григорьев.44 участника будут давать уроки, проводить мастер-классы, дискутировать за круглым столом.Конкурс продлится 8 дней. 22 декабря состоится его торжественное закрытие, где объявят имена выигравших в номинациях и абсолютного победителя.

Евгения Дьяконова
Фото Анастасии Ададуровой

Автор: Евгения Дьяконова
