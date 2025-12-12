В Стерлитамаке стартовал конкурс "Педагог года-2026"
Участников традиционного турнира приветствовал заместитель главы администрации городского округа, председатель жюри конкурса М.В.Григорьев.44 участника будут давать уроки, проводить мастер-классы, дискутировать за круглым столом.Конкурс продлится 8 дней. 22 декабря состоится его торжественное закрытие, где объявят имена выигравших в номинациях и абсолютного победителя.
Евгения Дьяконова Фото Анастасии Ададуровой
