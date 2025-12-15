Дед Мороз в Стерлитамаке

В ожидании поезда дети, мамы, папы, бабушки с дедушками знакомились, общались, улыбались… Я познакомилась с пятилетней Дашей Столбиковой и её мамой Екатериной Вячеславовной.

– Даша, что ты хочешь попросить у Деда Мороза?

– Сестрёнку, пианино, а дальше не помню.

Шестилетний Владимир Морозов объявил:

– Попрошу у него «мерседес». Не подумайте, что игрушечный – настоящий!

– Владимир, а кто на нём будет ездить? Права дают только восемнадцатилетним юношам.

– Пусть пока папа ездит!

Четырёхлетняя Гульназ Валиева очень нуждается в дедушке. Не в Морозе, а в самом настоящем живом. Её дедушка не вернулся с Афганской войны…

Но вот раздался гудок паровоза. Все – на перрон!

Вот это поезд, так поезд! Длиной в двадцать вагонов, а из трубы идут клубы пара. Из вагона горохом высыпалась команда Деда Мороза – массовики-затейники: весёлые зверьки и предводитель и главный юморист Снеговик. Но какое веселье без любимой внучки Деда Мороза Снегурочки? Стали звать всем миром. Вышла к детям красавица, словно с новогодней открытки. А как внучке без дедушки? Наконец, из вагона выплыл сам Дед Мороз в шубе с узорами и огромной бородой. Похвалил гостеприимный Стерлитамак, добрых и милых детей. Поздравил с наступающим праздником и пожелал отличных отметок и здоровья.

Встретился со сказочными героями и глава администрации городского округа Эмиль Владиславович Шаймарданов. Он тепло приветствовал гостей и жителей Стерлитамака, пожелал встретить Новый год с отличным настроением. Поблагодарил организаторов проекта за чудесный праздник.

На вокзальную площадь вышли певцы и танцоры. Никто не мог равнодушно смотреть на выступление народного фольклорного ансамбля «Ашкадарские узоры».

Настала пора познакомиться с тем, что Дед Мороз привёз в Стерлитамак. Посетителей сказочных вагонов ждали квесты, викторины, весёлые представления. А в вагоне Снежной королевы (его можно было посетить бесплатно) ребят ждала встреча с любимыми героями Каем и Гердой, а также с девочками из фантастической повести «Королевство кривых зеркал» Олей и Яло.

Любопытно было посмотреть на резиденцию самого Деда Мороза. Купе, в котором он путешествует по городам и весям.

Как там красиво! Все стены увешаны детскими письмами с просьбами, пожеланиями и рисунками. Такое можно увидеть только в волшебном поезде перед Новым годом. Одна девочка даже примету придумала: если побываешь в поезде Деда Мороза, то встретишь Новый год весело-весело! А почему бы и нет?