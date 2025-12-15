-11 °С
Облачно
VKTelegramOK80 лет ПобедыMAX
Все новости
Местные новости
15 Декабря , 17:55

Дед Мороз в Стерлитамаке

Каждому ребёнку известно, что декабрь – месяц чудес. И они уже начались. К нам в город из Великого Устюга прибыл Дед Мороз на сказочном, но самом настоящем паровозе, в топку которого кидают специально приготовленные уголь и воду. Об этом рассказала пресс-секретарь Башкирского региона Куйбышевской железной дороги Лилия Хабибова: – Визит Деда Мороза к детям – это уже традиция. В этом году проекту Правительства Вологодской области и ОАО «Российские железные дороги» исполнилось 4 года. За это время паровоз Деда Мороза встретили больше 2-х миллионов россиян (среди них 55 тысяч жителей городов Башкортостана). И без сюрпризов мы не приезжаем. В прошлом году в одном из вагонов разместился кукольный театр. В этом – резиденция Снежной королевы (5-й вагон). Мальчики и девочки, побывавшие на встрече Деда Мороза, уверены, что он существует. Это очень хорошо. В детстве нужно верить в чудеса, а иначе может вырасти сухой и скучный человек.

Дед Мороз в Стерлитамаке
Дед Мороз в Стерлитамаке

В ожидании поезда дети, мамы, папы, бабушки с дедушками знакомились, общались, улыбались… Я познакомилась с пятилетней Дашей Столбиковой и её мамой Екатериной Вячеславовной.

– Даша, что ты хочешь попросить у Деда Мороза?

– Сестрёнку, пианино, а дальше не помню.

Шестилетний Владимир Морозов объявил:

– Попрошу у него «мерседес». Не подумайте, что игрушечный – настоящий!

– Владимир, а кто на нём будет ездить? Права дают только восемнадцатилетним юношам.

– Пусть пока папа ездит!

Четырёхлетняя Гульназ Валиева очень нуждается в дедушке. Не в Морозе, а в самом настоящем живом. Её дедушка не вернулся с Афганской войны…

Но вот раздался гудок паровоза. Все – на перрон!

Вот это поезд, так поезд! Длиной в двадцать вагонов, а из трубы идут клубы пара. Из вагона горохом высыпалась команда Деда Мороза – массовики-затейники: весёлые зверьки и предводитель и главный юморист Снеговик. Но какое веселье без любимой внучки Деда Мороза Снегурочки? Стали звать всем миром. Вышла к детям красавица, словно с новогодней открытки. А как внучке без дедушки? Наконец, из вагона выплыл сам Дед Мороз в шубе с узорами и огромной бородой. Похвалил гостеприимный Стерлитамак, добрых и милых детей. Поздравил с наступающим праздником и пожелал отличных отметок и здоровья.

Встретился со сказочными героями и глава администрации городского округа Эмиль Владиславович Шаймарданов. Он тепло приветствовал гостей и жителей Стерлитамака, пожелал встретить Новый год с отличным настроением. Поблагодарил организаторов проекта за чудесный праздник.

На вокзальную площадь вышли певцы и танцоры. Никто не мог равнодушно смотреть на выступление народного фольклорного ансамбля «Ашкадарские узоры».

Настала пора познакомиться с тем, что Дед Мороз привёз в Стерлитамак. Посетителей сказочных вагонов ждали квесты, викторины, весёлые представления. А в вагоне Снежной королевы (его можно было посетить бесплатно) ребят ждала встреча с любимыми героями Каем и Гердой, а также с девочками из фантастической повести «Королевство кривых зеркал» Олей и Яло.

Любопытно было посмотреть на резиденцию самого Деда Мороза. Купе, в котором он путешествует по городам и весям.

Как там красиво! Все стены увешаны детскими письмами с просьбами, пожеланиями и рисунками. Такое можно увидеть только в волшебном поезде перед Новым годом. Одна девочка даже примету придумала: если побываешь в поезде Деда Мороза, то встретишь Новый год весело-весело! А почему бы и нет?

Дед Мороз в Стерлитамаке
Дед Мороз в Стерлитамаке
Дед Мороз в Стерлитамаке
Дед Мороз в Стерлитамаке
Дед Мороз в Стерлитамаке
Дед Мороз в Стерлитамаке
Дед Мороз в Стерлитамаке
Дед Мороз в Стерлитамаке
Дед Мороз в Стерлитамаке
Дед Мороз в Стерлитамаке
Дед Мороз в Стерлитамаке
Автор: Евгения Дьяконова
Читайте нас

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru