Стерлитамакские волонтёры стали лидерами регионального слёта

В ходе слёта волонтёры подвели итоги года, посвящённого Великой Победе, а также обсудили планы на дальнейшую работу. В мероприятии приняли участие более 100 активистов движения «Волонтёры Победы» и «серебряные» добровольцы.

В рамках встречи был объявлен топ-10 местных отделений по эффективности работы. Победителем рейтинга стало местное отделение города Стерлитамака.

Кроме того, активистам вручили благодарственные письма федерального и регионального уровней, а также наградили лучших волонтёров и кураторов Всероссийской акции «Красная гвоздика».

По информации «Волонтёры Победы г. Стерлитамак».