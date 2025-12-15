-11 °С
Облачно
VKTelegramOK80 лет ПобедыMAX
Все новости
Местные новости
15 Декабря , 15:23

Стерлитамакские волонтёры стали лидерами регионального слёта

В Башкортостане прошёл региональный слёт Международного волонтёрского корпуса, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие состоялось 12 декабря в Конгресс-холле «Торатау» в рамках фестиваля «Башмолодёжь».

Стерлитамакские волонтёры стали лидерами регионального слёта
Стерлитамакские волонтёры стали лидерами регионального слёта

В ходе слёта волонтёры подвели итоги года, посвящённого Великой Победе, а также обсудили планы на дальнейшую работу. В мероприятии приняли участие более 100 активистов движения «Волонтёры Победы» и «серебряные» добровольцы.
В рамках встречи был объявлен топ-10 местных отделений по эффективности работы. Победителем рейтинга стало местное отделение города Стерлитамака.
Кроме того, активистам вручили благодарственные письма федерального и регионального уровней, а также наградили лучших волонтёров и кураторов Всероссийской акции «Красная гвоздика».

По информации «Волонтёры Победы г. Стерлитамак».

Стерлитамакские волонтёры стали лидерами регионального слёта
Стерлитамакские волонтёры стали лидерами регионального слёта
Стерлитамакские волонтёры стали лидерами регионального слёта
Стерлитамакские волонтёры стали лидерами регионального слёта
Стерлитамакские волонтёры стали лидерами регионального слёта
Автор:
Читайте нас

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru