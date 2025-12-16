Чемпионка Башкирии по шахматам живет в Стерлитамаке!

Она стала обладательницей первого места в Высшей лиге чемпионата Республики Башкортостан по классическим шахматам среди женщин. И это в 13 лет!

В 2025 году Надежда взяла все первые места в главных женских соревнованиях в Башкирии по классическим и быстрым шахматам. Стала победителем Кубка Федерации шахмат Республики Башкортостан по быстрым шахматам среди женщин.



Опередила всех шахматисток республики Башкортостан на всероссийском «Мемориале Веры Пензиной – 2025» (г. Уфа) - этапе FONBET Кубка России по шахматам среди женщин как в классических шахматах, так и в быстрых. Заняла первое место в женском зачете главного турнира по классическим шахматам Всероссийского шахматного фестиваля «XIII Мемориала Гумерова Р.Х.» в Уфе.



⁃ Надя занимается в шахматной секции ЦДР "Спас" с шести с половиной лет, - рассказывает тренер девочки, руководитель шахматной секции ЦДР «Спас» протоиерей Вадим Гупало. - В последние два года основной объем работы делает самостоятельно. Таким образом, она приобретает навыки самостоятельного аналитического мышления, четкого распределения свободного времени, готовит себя к получению качественного высшего образования.

Фото ЦДР «Спас».