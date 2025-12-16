-11 °С
Облачно
VKTelegramOK80 лет ПобедыMAX
Все новости
Местные новости
16 Декабря , 16:25

Чемпионка Башкирии по шахматам живет в Стерлитамаке!

Лидер шахматной секции при ЦДР «Спас» при Татианинском храме Стерлитамака кандидат в мастера спорта Надежда Володина стала чемпионкой Башкирии среди женщин.

Чемпионка Башкирии по шахматам живет в Стерлитамаке!
Чемпионка Башкирии по шахматам живет в Стерлитамаке!

Она стала обладательницей первого места в Высшей лиге чемпионата Республики Башкортостан по классическим шахматам среди женщин. И это в 13 лет!
В 2025 году Надежда взяла все первые места в главных женских соревнованиях в Башкирии по классическим и быстрым шахматам. Стала победителем Кубка Федерации шахмат Республики Башкортостан по быстрым шахматам среди женщин.


Опередила всех шахматисток республики Башкортостан на всероссийском «Мемориале Веры Пензиной – 2025» (г. Уфа) - этапе FONBET Кубка России по шахматам среди женщин как в классических шахматах, так и в быстрых. Заняла первое место в женском зачете главного турнира по классическим шахматам Всероссийского шахматного фестиваля «XIII Мемориала Гумерова Р.Х.» в Уфе.


⁃ Надя занимается в шахматной секции ЦДР "Спас" с шести с половиной лет, - рассказывает тренер девочки, руководитель шахматной секции ЦДР «Спас» протоиерей Вадим Гупало. - В последние два года основной объем работы делает самостоятельно. Таким образом, она приобретает навыки самостоятельного аналитического мышления, четкого распределения свободного времени, готовит себя к получению качественного высшего образования.

Фото ЦДР «Спас».

Автор:
Читайте нас

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru