"Первая должна быть первой"

Следует пояснить, что до революции у каждого учебного заведения была своя нумерация в соответствии со статусом: были школы земские, церковноприходские, староверческие, мусульманские плюс женская гимназия и 4-классное мужское училище, мужская прогимназия... После революции эта классификация перешла в советскую систему образования, пока во второй половине 1920-х годов не была введена единая нумерация всех школ.



Как бы там ни было, школа под номером один в Стерлитамаке существовала ещё во второй половине XIX века. «На наш запрос из исторического архива Республики Башкортостан поступил документ, из которого следует, что школе № 1 Стерлитамака в этом году уже 165 лет, – говорит её директор Наталья Ринатовна Муратова. – В документе под названием «Основное обследование о состоянии народного образования в России 1920 года» указан адрес: город Стерлитамак, улица 7 Ноября. Полное наименование на тот момент – Мусульманская единая трудовая школа 1-й ступени. Статус – общеобразовательная. Расстояние от ближайшей железнодорожной станции (в то время это была Раевка) – 86 вёрст. И самое главное – год основания 1860-й.

Вновь была открыта (видимо, имеется в виду после Гражданской войны) в 1920/21 учебном году».



Сразу хотим предупредить: шансов отыскать место, где находилось здание школы по ул.7 Ноября, практически никаких. В то время нумерация домов на улицах города шла в обратном порядке. За эти годы школа не раз меняла свои адреса. Есть сведения, что в предвоенные годы размещалась в старой мечети по ул.Латыпова, потом в деревянном здании по ул.Ивлева. На моей памяти у неё был уже другой адрес: ул.Садовая, 24. Ныне это обитель Стерлитамакского колледжа физической культуры, управления и сервиса. Немало славных страниц в истории старейшей школы города. В годы Великой Отечественной войны ученики выпускных классов вместе с директором ушли на фронт. Многие не вернулись. Школьники заготавливали дрова на зиму, занимались прополкой полей в Оренбургской области, жили в амбарах, спали на соломе. Оставшиеся в городе помогали вдовам, ставили концерты для раненых бойцов, лечившихся в госпиталях.



После войны с победой и боевыми наградами вернулись историк Евгений Иванович Андреев, учитель начальных классов Константин Кузьмич Минченков, учитель черчения и рисования Николай Михайлович Чаплыгин, учитель труда Иван Корнеевич Левадный.

История школы – это сложный путь становления и развития. А сама она на одиннадцать лет становится родным домом для мальчишек и девчонок. Тысячи выпускников получили в этих стенах знания, спортивную закалку, добрую поддержку и заботливое внимание учителей. Для каждого поколения она была своей особенной, но всегда родной и любимой.



Сегодня в школе № 1 работает стабильный опытный коллектив. Одних почётных работников общего образования Российской Федерации пять человек, трое отличников образования республики, есть заслуженные работники образования республики, не считая награждённых почётными грамотами российского и республиканского уровней. Гордость коллектива – ветераны. Всех в одной заметке не перечислить, но нескольких всё же упомяну: дорогих лично мне учителей начальных классов Валентину Васильевну Кутузову и Анну Михайловну Дистанову. Легендой школы стали кавалер ордена Шаймуратова Флюра Ахметовна Шуварова, её супруг Хатып Хуснуллович, Фания Губайдулловна Латыпова, Флюра Николаевна Ямлиханова, Марина Ивановна Севастьянова, Галина Никифоровна Комарова, завуч Валентина Александровна Соболева. А как можно обойти вниманием прославленных директоров? Зуляль Лутфулловна Акчурина возглавляла школу всю войну вплоть до начала космической эры – с 1941 по 1960 годы. Семён Иванович Баранов, девиз которого был «Первая должна быть первой!», сделал всё, чтобы воплотить этот лозунг в жизнь. Добрым словом вспоминают уже седовласые выпускники директора Шарафа Шакировича Чанышева – кумира ребят, который ходил с ними в походы, сплавлялся на плотах. По рассказам педагогов, сплав по Белой был одной из традиций школы. Плоты ребята мастерили сами. Туристические походы – некоторые по 25 дней – порой пролегали до Магнитогорска, Белорецка, районов Южного Урала.



Школа по праву гордится музеем боевой славы «Сокол». А начиналось всё с небольшой полочки в кабинете учителя истории Виталины Григорьевны Богомяковой – дочери Героя Советского Союза. Ребята несли сюда хранившиеся дома заветные кисеты, фляжки, ложки своих отцов и дедов. Со временем из экспонатов сформировался музей, который сначала разместился в пионерской комнате. После ухода Виталины Григорьевны на пенсию её дело продолжила педагог А.С.Юсупова. В 1981 году в школе начала работу комната боевой славы, которая в 1989 году получила статус музея. В истории школ иногда случаются знаменательные события, которые дают старт формированию нового статуса учебного заведения. Такой датой стал 1997 год, когда по инициативе тогдашнего директора Гафура Лутфулловича Хаиткулова здесь открылся первый класс с медицинским уклоном. До этого школа славилась стабильной успеваемостью, первыми лингвистическими, коррекционными классами. Но переход на «медицинские рельсы» круто изменил всё.

Другой знаменательной датой стал 2023 год, который принёс победу в конкурсе инициативного бюджетирования по развитию сети предуниверсариев среди общеобразовательных школ республики. Предуниверсарий – это специализированное учебное заведение, ориентированное на подготовку старшеклассников к поступлению в вузы, промежуточная ступень между средней школой и университетом.



Для первой школы статус предуниверсария нашёл отражение в установлении теснейшей связи с Башкирским государственным медицинским университетом. Не лишне будет заметить, что университет, проанализировав поступаемость выпускников, сам вышел на школу, которая удостоилась гранта в два миллиона рублей. На эти средства оборудовали кабинет, снабдив его муляжами, микроскопами, моделями, мебелью. Обновили кабинеты химии и биологии, обустроили кабинет основ медицинских знаний. Его уникальность подтвердили не только представители БГМУ, но и высшие руководители республики. Уж они-то бывали в разных школах, им есть с чем сравнить.



Победа в конкурсе позволила заключить пятистороннее соглашение между администрацией города, школой, БГМУ, медколледжем и клинической больницей № 1. В этом году созданы предпрофильные классы с углублённым изучением химии и биологии. Во время каникул здесь был осенний профильный лагерь. А учащиеся 10-11-х профильных классов могут регулярно посещать операции. Дети в восторге от купольных операций. А через экран монитора могут наблюдать за лапароскопическими операциями, когда хирургическое вмешательство осуществляется без широких разрезов, через несколько небольших проколов. Ребята даже в обмороки не падают.



Бонусом идёт дополнительная помощь от университета: занятия с профессорским составом, организация летних школ, проведение летних олимпиад, в которых ученики становятся призёрами и победителями, онлайн-занятия с преподавателями, выезды в музей БГМУ. Занятия здесь ведут практикующие врачи. А теперь о главном, чему впору позавидовать даже самым передовым школам. В этом году только в БГМУ поступили 50 процентов выпускников школы № 1 г.Стерлитамака! Плюс в медвузы Казани, Москвы, Петербурга… А ведь есть ещё и те, кто выбрал другие направления: агрономию, информационные системы и программирование, биотехнологии, химию… Неудивительно, что школа занимает первое место по поступаемости в вузы, которая здесь составляет около ста процентов.



В 2010 году первый выпускник школы набрал сто баллов. А в этом году их стало уже пятеро: четверо по химии, одна ученица стала мультистобалльником, набрав по 100 баллов по химии и биологии. Это абсолютный рекорд по республике. По признанию директора школы, для самого педколлектива это стало приятным сюрпризом. Кстати, за каждого стобалльника школа получает по 100 тысяч. Полмиллиона, заработанные интеллектуальным трудом педагогов и учеников, пошли на дальнейшее развитие этих дисциплин. Что пришлось очень кстати в связи с возвращением в родные стены после капремонта.

Школа № 1 – не единственная в республике с медицинским уклоном. Такие классы есть в Уфе, Нефтекамске, Салавате. В последнее время их начали открывать даже в некоторых районах, что можно только приветствовать. Но с оговоркой: бесспорное лидерство по поступающим в медицинские вузы у школы № 1 г.Стерлитамака.

Проще говоря, первая есть первая. Но теперь уже по Башкирии. «Мы полностью оправдываем свой профиль, – говорит Наталья Ринатовна. – Наши ученики – регулярные призёры республиканских олимпиад по химии и биологии. Думаю, не будет преувеличением сказать, что первая школа уже давно – ещё до медицинского профиля – стала кузницей медицинских кадров в нашем городе. Вот лишь некоторые из её выпускников: челюстно-лицевой хирург, онколог Александр Добжанский, кардиолог Игорь Иванов, хирурги Руслан Хасанов, Роберт Маннанов». Время неумолимо уносит от нас школьные годы. И только школа остаётся молодой, несмотря на свой «ветхозаветный» возраст. Она по-прежнему встречает учеников, гостеприимно распахивая перед ними двери в мир, полный ярких красок, помогая постигать азы знаний, мыслить, творить, дружить, радоваться. И каждый год новые выпускники будут начинать отсюда свою дорогу в большую жизнь.

Фото Сергея Крамскова.