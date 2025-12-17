В Стерлитамаке прошло заседание муниципального Проектного комитета

"Год близится к завершению, и сегодня провели заседание муниципального Проектного комитета, чтобы обсудить реализацию национальных и региональных проектов в Стерлитамаке. В этом году наш город принимает участие в трёх национальных и четырёх региональных финансируемых проектах:
1. Национальный проект «Инфраструктура для жизни» Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
2. Национальный проект «Молодежь и дети» Региональный проект «Все лучшее детям» Региональный проект «Педагоги и наставники»
3. Национальный проект «Туризм и гостеприимство» Региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения».
Все проекты на стадии завершения. Держим вопрос на контроле".
Источник и фото: https://t.me/emil_shaymardanov/3350