80 лет Победы
17 Декабря , 11:58

В Стерлитамаке прошло заседание муниципального Проектного комитета

Об этом в социальных сетях рассказал глава городской администрации Эмиль Шаймарданов:

"Год близится к завершению, и сегодня провели заседание муниципального Проектного комитета, чтобы обсудить реализацию национальных и региональных проектов в Стерлитамаке. В этом году наш город принимает участие в трёх национальных и четырёх региональных финансируемых проектах:

1.  Национальный проект «Инфраструктура для жизни» Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

2. Национальный проект «Молодежь и дети» Региональный проект «Все лучшее детям» Региональный проект «Педагоги и наставники»

3. Национальный проект «Туризм и гостеприимство» Региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения».

Все проекты на стадии завершения. Держим вопрос на контроле".

Источник и фото: https://t.me/emil_shaymardanov/3350

