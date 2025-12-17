Журналист из Стерлитамака стал лауреатом республиканской премии

Открывая церемонию награждения, Радий Фаритович подчеркнул, что сегодня, когда практически любой пользователь соцсетей может стать блогером, автором новостей, профессиональная журналистика продолжает оставаться мерилом честности и объективности. «Вы не просто создаёте новости, – особо отметил он, – а выстраиваете общую картину дня, формируете общественное мнение тысяч жителей республики… Нашим СМИ удаётся сохранять конструктивность, критическое мышление, нацеленность на освещение самых важных для людей вопросов».

Различные категории наград охватывали темы, в которых журналисты республики в своих сюжетах рассказывают о мерах поддержки языков и культур народов республики, укреплении традиционных ценностей, важности создания большой и крепкой семьи. О вопросах безопасности на дорогах, поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья, финансовой грамотности населения. И конечно же материалы о специальной военной операции. «Почти за четыре года СВО вы подготовили сотни сюжетов, репортажей, реальных историй с передовой, – сказал Глава региона. – В этом году наша республика первой в стране приняла закон о военных корреспондентах. Мы определили их статус, порядок мер поддержки. На прошлой неделе вручили первые удостоверения».

Своими выступлениями победителей поздравили так же профессиональные артисты республики, украсившие культурную часть вечера. Одними из тех, кто сорвал бурные аплодисменты зала, стали артисты Стерлитамакского башкирского театра им. И.Юмагулова с песней «Я вернусь».

Одним из победителей конкурса Главы Республики Башкортостан в области журналистики «Достоверность. Ответственность. Мужество», стал наш коллега, заслуженный работник печати и СМИ РБ, ветеран труда РБ Фаяз Юмагузин.

«Один из старейших журналистов Стерлитамака, общественный деятель, стоявший у истоков газеты «Ашкадар» и Стерлитамакского театра танца, автор 21 сборника публикаций, два из которых о героях СВО» – так представили нашего корреспондента на церемонии вручения ему награды в номинации «Ответственность» в категории «городские и районные печатные СМИ».

«Я расцениваю эту награду, как оценку работы всего коллектива нашего издания», – сказал в ответном слове Фаяз Фуатович. И вручил Главе Республики две свои последние книги, одна из которых посвящена героям специальной военной операции – нашим горожанам.

ФОТО ИА «БАШИНФОРМ»