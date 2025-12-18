-11 °С
18 Декабря , 17:10

Студенты из Стерлитамака стали финалистами Российской национальной премии

Торжественная церемония награждения прошла 15 декабря в Конгресс-центре Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

В 2025 году национальный финал премии объединил более 850 студентов со всей страны. В финал вышли победители региональных этапов, успешно прошедшие заочный отбор. Всего на этом этапе было подано 1 859 заявок из 71 субъекта России, что позволило привлечь к участию около 2 900 студентов профессиональных образовательных организаций и вузов.

Сабина Асфандиярова представляла Стерлитамакский колледж физической культуры, управления и сервиса в номинации «Доброволец года». Дмитрий Чернышев выступал от Стерлитамакского колледжа строительства и профессиональных технологий в номинации «Патриот года».

По информации Отдела по молодежной политике г.Стерлитамак

