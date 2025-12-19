В микрорайоне Строймаш состоялось открытие Новогоднего городка

Айнур Наилевич выразил слова признательности в их адрес, а так же коллективу РСУ ДОР и студентам Республиканского колледжа культуры и искусства, создавшим праздник детворе.

Новогодние сказочные персонажи быстро «разогрели» юных зрителей и их родителей. Помимо театрализованных представлений, с участием этих персонажей и, конечно же, Деда Мороза, Снегурочки, Снеговика, собравшиеся смогли поучаствовать в соревнования по футболу на снегу и в других состязаниях. Всех отличившихся ждали призы и подарки от спонсоров.

Не были забыты и лакомства. Горячий плов, шашлыки, выпечка, игрушки по льготным ценам, бесплатные катания на бананах стали дополнительным бонусом к празднику.

Фаяз ЮМАГУЗИН

ФОТО АНАСТАСИИ АДАДУРОВОЙ