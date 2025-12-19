-11 °С
19 Декабря , 16:06

В микрорайоне Строймаш состоялось открытие Новогоднего городка

Как рассказал заместитель главы администрации по предпринимательству и инвестициям Айнур Юнусов, праздник организовали спонсоры: предприниматели и предприятия, расположенные на территории посёлка.

Айнур Наилевич выразил слова признательности в их адрес, а так же коллективу РСУ ДОР и студентам Республиканского колледжа культуры и искусства, создавшим праздник детворе.

Новогодние сказочные персонажи быстро «разогрели» юных зрителей и их родителей. Помимо театрализованных представлений, с участием этих персонажей и, конечно же, Деда Мороза, Снегурочки, Снеговика, собравшиеся смогли поучаствовать в соревнования по футболу на снегу и в других состязаниях. Всех отличившихся ждали призы и подарки от спонсоров.
Не были забыты и лакомства. Горячий плов, шашлыки, выпечка, игрушки по льготным ценам, бесплатные катания на бананах стали дополнительным бонусом к празднику.
Фаяз ЮМАГУЗИН
ФОТО АНАСТАСИИ АДАДУРОВОЙ

Автор: Фаяз Юмагузин
