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Местные новости
22 Декабря 2025, 11:26

«Любовь, дисциплина и большие кастрюли»

В санатории «Нур» поздравили многодетных родителей.

«Любовь, дисциплина и большие кастрюли»«Любовь, дисциплина и большие кастрюли»
«Любовь, дисциплина и большие кастрюли»

21 декабря в Башкортостане отметили душевный и важный праздник – День многодетной семьи. Он был учреждён, чтобы подчеркнуть особый вклад и выразить уважение родителям, воспитывающим троих и более детей. В честь этого праздника в санатории «Нур» собрались сотрудники в теплой, почти домашней обстановке. Здесь лично поздравили коллег, на которых держатся не только их большие семьи, но и часть дружного коллектива. Им вручили небольшие подарки от коллектива всего санатория и пожелали неиссякаемого терпения, мудрости и сил, крепкого здоровья каждому члену семьи, чтобы дети всегда радовали мам и пап успехами, а в доме царили гармония и взаимопонимание. Самым интересным моментом встречи стало живое общение. Коллеги не удержались и спросили у многодетных родителей: «Как вы всё успеваете?». И знаете, какой был самый частый и вдохновляющий ответ? «Любовь, дисциплина и... большие кастрюли!». Было очень трогательно слушать семейные истории, понимать, с каким самоотречением и радостью они строят свои большие семьи. «Это настоящие супергерои в повседневной жизни!» – отмечают в коллективе. Главный врач санатория «Нур» Регина Ринатовна Саляхова подчеркнула: «Наша сила – в наших ценностях и наших семьях! В нашем санатории трудятся 10 замечательных сотрудников, которые не только профессионалы своего дела, но и многодетные родители. Их семьи – полные, дружные, и это настоящий пример для всех нас. Я горжусь нашим коллективом!». В «Нуре» искренне восхищаются умением этих сотрудников совмещать ответственный труд с самой главной миссией – воспитанием детей. Те главные ценности – любовь, заботу и поддержку, которые царят в их домах, они приносят и на работу, создавая ту особую, теплую атмосферу, за которую санаторий «Нур» так любят гости!

Марина Воронова Фото из семейных архивов многодетных сотрудников «Нура»

 

«Любовь, дисциплина и большие кастрюли»
«Любовь, дисциплина и большие кастрюли»
«Любовь, дисциплина и большие кастрюли»
«Любовь, дисциплина и большие кастрюли»
«Любовь, дисциплина и большие кастрюли»
«Любовь, дисциплина и большие кастрюли»
«Любовь, дисциплина и большие кастрюли»
«Любовь, дисциплина и большие кастрюли»
«Любовь, дисциплина и большие кастрюли»
Автор:Марина Воронова
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