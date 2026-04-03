Каким он в жизни был

В полилингвальной многопрофильной гимназии № 1 в рамках Всероссийской недели детской и юношеской книги состоялась встреча в литературной гостиной «Радость нашего дома». В мероприятии, посвящённом великому мастеру слова, классику башкирской и российской литературы, народному поэту Башкортостана Мустаю Кариму, приняли участие почётные гости. В их числе — дочь поэта, директор Фонда им. М. Карима Альфия Мустаевна Каримова, заслуженный работник культуры России, редактор журнала «Уфа» и газеты «Уфимские ведомости» Галина Ишмухаметова, директор издательства «Инеш» Гульнара Белозёрова, сценарист, переводчик, заслуженный деятель искусств РБ, председатель Союза кинематографистов РБ Зухра Буракаева, главный редактор газеты «Истоки», поэт и драматург Айдар Хусаинов, представитель фонда им. М. Карима Нафиса Билалова, начальник отдела образования администрации города Ильшат Кутлушин, заведующая отделом Информационно-методического центра Ольга Петровна Алиева, директор гимназии, почётный работник воспитания и просвещения РФ, отличник образования РБ Ильдар Валитов.

Как известно, этот год объявлен в России Годом единства народов, а в Башкортостане — Годом большой и дружной семьи. Именно эти ценности пронизывают каждую строчку творчества Мустая Карима. Приветствуя гостей, советник главы администрации города, почётный гражданин города, заслуженный учитель России и Башкортостана Риф Тажиев отметил, что для гимназии, которой в этом году исполняется 35 лет, это большая честь встречать их в стенах этого учебного заведения. «Из них второй учебный год мы работаем в этом корпусе, — сказал он в частности. — У нас большие перспективы. Мы стали полилингвальной школой».

Риф Рахимович поделился воспоминаниями о встречах с Мустафой Сафичем. «Мы говорили на различные темы. Несмотря на разницу в возрасте (он старше меня на 30 лет), он говорил со мной на равных», — подчеркнул он одно из человеческих качеств классика.

Учащиеся поведали об этапах его творческой биографии. Рассказы чередовались с концертными номерами, в которых ребятишки от дошкольного возраста до учащихся младших классов читали произведения классика на английском, русском, чувашском и башкирском языках.

Альфия Мустаевна искренне поблагодарила организаторов встречи за столь тёплый приём, рассказала об отце — о том, каким он был в жизни, об аспектах его творчества. Ответила на вопросы присутствующих. Подробный репортаж читайте в одном из следующих номеров.

Фото Анастасии Ададуровой.