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Местные новости
6 Апреля , 09:44

Тыл, у которого золотые руки и доброе сердце

Когда говорят о помощи фронту, часто представляют большие фуры и тонны грузов. Но за каждым таким рейсом стоят они — наши «неутомимые пчелки», наши красотули и сильные мужчины, которые не умеют сидеть сложа руки.

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Для них нет понятия «свободное время». Вместо отдыха они выбирают плести маскировочные сети, вязать теплые носки и собирать посылки, в которые вкладывают не просто вещи, а материнскую молитву и домашнее тепло. Это люди, которые на деле знают цену единства. Их труд — безвозмездный, тихий, но такой жизненно важный. Каждая свеча, сделанная их руками, и каждый стежок на сети — это чья-то сохраненная жизнь.


Вся эта огромная работа кипит в штабе народного объединения помощи фронту «Zov Сердца». Здесь не смотрят на возраст, здесь ценят то, сколько души человек готов отдать общему делу. Низкий поклон нашим ветеранам труда за их стойкость и верность!


Важно понимать: даже один день, проведенный в штабе, превращается в десятки готовых свечей для обогрева и метры надежных маскировочных сетей. Каждая минута их кропотливого труда на деле сохраняет жизни наших бойцов там, где поддержка тыла важнее всего.
Помните: в этом деле не бывает «маленькой» помощи. Каждый из вас может посильно поддержать штаб — будь то пара часов свободного времени, пара рук для плетения сетей или вклад в покупку материалов. Даже самый скромный вклад одного человека в общем строю превращается в мощную защиту для наших парней.


Вместе 🇷🇺мы — сила!

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