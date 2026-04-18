+3 °С
Ясно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Местные новости
18 Апреля , 14:00

«И снова весна»

В картинной галерее Стерлитамака открылась ретроспективная выставка акварельных работ художницы из Салавата Натальи Даниловой.

Добавить в предпочтительные источники Google
«И снова весна»«И снова весна»
«И снова весна»

Наталья Васильевна - педагог с 47-летним стажем, член Ассоциации художников юга РБ, мастер акварели - искусства сложного, капризного, непредсказуемого. Экспозиция из трех десятков акварельных портретов и цветочных натюрмортов удачно расположилась в малом зале галереи, превратив его в по-настоящему весенний оазис света, тепла, радости, ожидания чуда. Отсюда и название выставки «И снова весна», обещающее пробуждение жизни и обновление чувств.


Об этом на церемонии открытия говорили многочисленные посетители выставки - выпускники и коллеги акварелистки по художественной школе, родные, друзья, поклонники. Высоко оценили творчество Натальи Даниловой стерлитамакские художники и педагоги Елена и Ольга Литвиненко, Алла Дьяконова, искусствовед, руководитель картинной галереи Лилия Ахметова.
⁃ Люди и цветы, изображаемые на картинах, имеют много общего. И те, и другие расцветают, радуют нас, затем постепенно увядают и уходят. Но пока они с нами, они дарят нам свою красоту. А красота делает нас чище, добрее, светлее, лучше. В этом, наверное, и состоит главная радость творчества, - сказала Наталья Васильевна, обращаясь к своим зрителям. 

Убедиться в этом нетрудно: стоит взглянуть на автопортреты «Взгляд», «Солнечные блики», «Сквозь призму очков», женские портреты «Оленька», «Нежность», «Лариса», «Портрет дочери», «Матушка Светлана», «Алина», «Ленка-пенка», «Женя», детский и мужской портреты «Алёша» и «Портрет Фарита Латыпова».
Особые эмоции вызывают акварельные работы с изображением цветов - «Аромат сирени», «Вечером. Гладиолусы», «Алая герань», «Жёлтые васильки».
Если вам хочется насладиться рукотворной весной и очутиться в волшебном царстве цвета и света - приходите на выставку Натальи Даниловой!


Марина Воронова
Фото Тамары Андреевой

«И снова весна»
«И снова весна»
«И снова весна»
«И снова весна»
«И снова весна»
«И снова весна»
«И снова весна»
«И снова весна»
«И снова весна»
«И снова весна»
«И снова весна»
Автор:Марина Воронова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru