Наталья Васильевна - педагог с 47-летним стажем, член Ассоциации художников юга РБ, мастер акварели - искусства сложного, капризного, непредсказуемого. Экспозиция из трех десятков акварельных портретов и цветочных натюрмортов удачно расположилась в малом зале галереи, превратив его в по-настоящему весенний оазис света, тепла, радости, ожидания чуда. Отсюда и название выставки «И снова весна», обещающее пробуждение жизни и обновление чувств.



Об этом на церемонии открытия говорили многочисленные посетители выставки - выпускники и коллеги акварелистки по художественной школе, родные, друзья, поклонники. Высоко оценили творчество Натальи Даниловой стерлитамакские художники и педагоги Елена и Ольга Литвиненко, Алла Дьяконова, искусствовед, руководитель картинной галереи Лилия Ахметова.

⁃ Люди и цветы, изображаемые на картинах, имеют много общего. И те, и другие расцветают, радуют нас, затем постепенно увядают и уходят. Но пока они с нами, они дарят нам свою красоту. А красота делает нас чище, добрее, светлее, лучше. В этом, наверное, и состоит главная радость творчества, - сказала Наталья Васильевна, обращаясь к своим зрителям.

Убедиться в этом нетрудно: стоит взглянуть на автопортреты «Взгляд», «Солнечные блики», «Сквозь призму очков», женские портреты «Оленька», «Нежность», «Лариса», «Портрет дочери», «Матушка Светлана», «Алина», «Ленка-пенка», «Женя», детский и мужской портреты «Алёша» и «Портрет Фарита Латыпова».

Особые эмоции вызывают акварельные работы с изображением цветов - «Аромат сирени», «Вечером. Гладиолусы», «Алая герань», «Жёлтые васильки».

Если вам хочется насладиться рукотворной весной и очутиться в волшебном царстве цвета и света - приходите на выставку Натальи Даниловой!



Марина Воронова

Фото Тамары Андреевой